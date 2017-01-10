«Тачки 3» уже в пути

Disney и Pixar поделились первым трейлером анимационной ленты «Тачки 3», посвящённой новым приключениям Молнии МакКуина (которого вновь озвучил Оуэн Уилсон).
Вытесненный новым поколением молниеносных гонщиков, легендарный Молния МакКуин вынужден уйти из спорта, который он так горячо любит. Чтобы вернуться в игру, герой заручается поддержкой молодых и энергичных специалистов по гонкам, которые помогут Молнии одержать победу в грядущем турнире.
Зрителей ждёт появление двух новых персонажей – Джексона Шторма (Эрми Хаммер) и Круз Рамирез (Кристела Алонсо).
На больших экранах третья часть франшизы окажется 15 июня.
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