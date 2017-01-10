Продолжение «Теории Большого взрыва» под угрозой

Выпуск американского ситкома «Теория Большого взрыва»
может прерваться из-за трудностей переговоров с актёрами по поводу продления контрактов, сообщает The Hollywood Reporter.
По словам исполнительного продюсера компании CBS Entertainment Гленна Геллера
, договорённости с исполнителями главных ролей ещё не достигнуты, а текущие контракты подходят к концу. «Переговоры продолжаются. Они трудные, но вроде как это нормально. Мы настроены с осторожным оптимизмом»
, — уточнил Геллер.
Предыдущие договоры были заключены три года назад, после завершения седьмого сезона, и касались продления ситкома
до десятого сезона включительно. Сейчас актёры просят существенного повышения гонораров.
На данный момент «Теория большого взрыва»
— один из самых популярных ситкомов. В 2014
году ведущие актёры сериала добились увеличения гонораров до миллиона долларов за одну серию каждому.
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