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Продолжение «Теории Большого взрыва» под угрозой

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10 января 2017
Выпуск американского ситкома «Теория Большого взрыва» может прерваться из-за трудностей переговоров с актёрами по поводу продления контрактов, сообщает The Hollywood Reporter.

Продолжение «Теории Большого взрыва» под угрозой

По словам исполнительного продюсера компании CBS Entertainment Гленна Геллера, договорённости с исполнителями главных ролей ещё не достигнуты, а текущие контракты подходят к концу. «Переговоры продолжаются. Они трудные, но вроде как это нормально. Мы настроены с осторожным оптимизмом», — уточнил Геллер.

Предыдущие договоры были заключены три года назад, после завершения седьмого сезона, и касались продления ситкома до десятого сезона включительно. Сейчас актёры просят существенного повышения гонораров.

На данный момент «Теория большого взрыва» — один из самых популярных ситкомов. В 2014 году ведущие актёры сериала добились увеличения гонораров до миллиона долларов за одну серию каждому.
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Продолжение «Теории Большого взрыва» под угрозой фотографии
Продолжение «Теории Большого взрыва» под угрозой фотографии
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