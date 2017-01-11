Джей Джей Абрамс высказался против ребутов и ремейков

Режиссёр фильмов «Стартрек: Бесконечность»
и «Звездные войны: Пробуждение Силы» Джей Джей Абрамс
заявил, что больше не будет создавать ремейки и перезапуски культовых лент. Об этом кинематографист рассказал журналу People.
«Мне невероятно повезло, что я работал над фильмами, которые любил в детстве. Но у меня нет никакого желания это повторить»
, — отметил Абрамс
. Он подчеркнул, что ему интереснее работать над оригинальными идеями, по которым впоследствии могут снять сиквелы. Режиссёр
также добавил, что создавать ремейки для того, чтобы пересказать историю заново, бессмысленно.
«Звёздный путь»
, или «Стартрек»
, — научно-фантастическая медиафраншиза о путешествиях в космосе. Абрамс
перезапустил серию: в 2009
, 2013
и 2016
годах вышли новые полнометражные фильмы, в которых капитана Кирка
сыграл актёр Крис Пайн
.
Седьмой эпизод «Звёздных войн»
, снятый Абрамсом, открыл новую трилогию-сиквел. Следующий фильм выпустят в этом году, третий — в 2019
-м.
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