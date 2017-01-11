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Джей Джей Абрамс высказался против ребутов и ремейков

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Новости кино >>
11 января 2017
Режиссёр фильмов «Стартрек: Бесконечность» и «Звездные войны: Пробуждение Силы» Джей Джей Абрамс заявил, что больше не будет создавать ремейки и перезапуски культовых лент. Об этом кинематографист рассказал журналу People.

Джей Джей Абрамс высказался против ребутов и ремейков

«Мне невероятно повезло, что я работал над фильмами, которые любил в детстве. Но у меня нет никакого желания это повторить», — отметил Абрамс. Он подчеркнул, что ему интереснее работать над оригинальными идеями, по которым впоследствии могут снять сиквелы. Режиссёр также добавил, что создавать ремейки для того, чтобы пересказать историю заново, бессмысленно.

«Звёздный путь», или «Стартрек», — научно-фантастическая медиафраншиза о путешествиях в космосе. Абрамс перезапустил серию: в 2009, 2013 и 2016 годах вышли новые полнометражные фильмы, в которых капитана Кирка сыграл актёр Крис Пайн.

Седьмой эпизод «Звёздных войн», снятый Абрамсом, открыл новую трилогию-сиквел. Следующий фильм выпустят в этом году, третий — в 2019-м.
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Рецензии:
«Стартрек: Бесконечность»
персоны
Джей Джей АбрамсКрис Пайн
фильмы
Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыЗвёздный путьСтартрек: БесконечностьСтартрек: Возмездие

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Джей Джей Абрамс высказался против ребутов и ремейков фотографии
Джей Джей Абрамс высказался против ребутов и ремейков фотографии
Джей Джей Абрамс высказался против ребутов и ремейков фотографии
Джей Джей Абрамс высказался против ребутов и ремейков фотографии
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