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Потому что «Викинг»…

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Новости кино >>
11 января 2017
Кинотеатр «Лена» в Якутске не сможет показать фильм «Ла-Ла Ленд», завоевавший семь наград «Золотой глобус», потому что отказался от показов «Викинга» — российской картины о князе Владимире и крещении Руси.

Потому что «Викинг»…

Заместитель директора кинотеатра Георгий Николаев сообщил, что правообладатель — компания «Централ Партнершип» — предлагала устроить пять сеансов «Викинга». Но в «Лене» всего один зал, и руководство кинотеатра предлагало провести один сеанс российской картины.

В итоге кинотеатр отказался показывать «Викинга». Компания «Централ Партнершип» в ответ отказалась предоставить «Лене» пакет фильмов Paramount Pictures – в него входят «Ла-Ла Ленд», «Молчание», «Три икса: Мировое господство» и «Звонки». По словам Георгия Николаева, менеджер отдела букинга «Централ Партнершип» Ольга Корниенкова не смогла объяснить причину отказа, а ответила коротким сообщением: «Потому что «Викинг»...»

Администратор якутского четырёхзального кинотеатра «Азия» Виктория Баишева подтвердила, что у неё был такой же разговор с правообладателями из-за «Викинга», но отказалась от развёрнутого комментария.
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ВикингЗвонкиЛа-Ла ЛендМолчаниеТри икса: Мировое господство

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Потому что «Викинг»… фотографии
Кадр из к/ф «Викинг»
Кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд»
Кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд»
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№ 1
Сеня на сене (Самара)   11.01.2017 - 17:53
Так вот они как пропихивают свой "викинг"! Ну, это уже верх наглости! типа, если не будете показывать этот "шлак", то не увидите вообще фильмов! Вот оказывается где кроется... читать далее>>
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