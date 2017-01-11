Кинотеатр «Лена»
в Якутске не сможет показать фильм «Ла-Ла Ленд»
, завоевавший семь наград «Золотой глобус», потому что отказался от показов «Викинга»
— российской картины о князе Владимире и крещении Руси.
Заместитель директора кинотеатра Георгий Николаев
сообщил, что правообладатель — компания «Централ Партнершип»
— предлагала устроить пять сеансов «Викинга»
. Но в «Лене» всего один зал, и руководство кинотеатра предлагало провести один сеанс российской картины
.
В итоге кинотеатр отказался показывать «Викинга». Компания «Централ Партнершип» в ответ отказалась предоставить «Лене» пакет фильмов Paramount Pictures – в него входят «Ла-Ла Ленд»
, «Молчание»
, «Три икса: Мировое господство»
и «Звонки»
. По словам Георгия Николаева, менеджер отдела букинга «Централ Партнершип» Ольга Корниенкова
не смогла объяснить причину отказа, а ответила коротким сообщением: «Потому что «Викинг»...»
Администратор якутского четырёхзального кинотеатра «Азия» Виктория Баишева
подтвердила, что у неё был такой же разговор с правообладателями из-за «Викинга», но отказалась от развёрнутого комментария.
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