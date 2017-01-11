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Константину Хабенскому исполнилось 45

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Новости кино >>
11 января 2017
11 января 45-летний юбилей отмечает актёр Константин Хабенский, популярность которому принес сериал «Убойная сила», а также фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Константину Хабенскому исполнилось 45

Константин Хабенский родился в Ленинграде в 1972 году. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), после был принят в Экспериментальный театр «Перекрёсток», где прослужил один год. В 1996 году Хабенский перешёл в московский театр «Сатирикон» им. А. И. Райкина. Сегодня актёр состоит в труппе МХТ им. Чехова.

Хабенский много работает в кино. Наиболее примечательными его работами последних лет являются картины «Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение», «Выкрутасы», «Географ глобус пропил», «Коллектор» и другие. В 2017 году в российский прокат выйдет несколько кинокартин с участием Константина Хабенского, среди которых – сразу две ленты из списка самых ожидаемых фильмов года: «Время первых» и «Селфи».

Кроме того, Хабенский активно занимается общественной деятельностью. В 2008 году он создал благотворительный фонд, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. С 2010 года артист содействует открытию в российских городах детских студий творческого развития, работающих при его благотворительном фонде.
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Рецензии:
«Коллектор»
персоны
Константин Хабенский
фильмы
АдмиралъВремя первыхВыкрутасыГеограф глобус пропилДневной ДозорИрония судьбы. ПродолжениеКоллекторНочной ДозорСелфиУбойная сила-1

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Константину Хабенскому исполнилось 45 фотографии
Константину Хабенскому исполнилось 45 фотографии
Константину Хабенскому исполнилось 45 фотографии
Константину Хабенскому исполнилось 45 фотографии
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