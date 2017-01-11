Константину Хабенскому исполнилось 45

11 января 45
-летний юбилей отмечает актёр Константин Хабенский
, популярность которому принес сериал «Убойная сила»
, а также фильмы «Ночной дозор»
и «Дневной дозор»
.
Константин Хабенский
родился в Ленинграде в 1972
году. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), после был принят в Экспериментальный театр «Перекрёсток»
, где прослужил один год. В 1996 году Хабенский
перешёл в московский театр «Сатирикон» им. А. И. Райкина
. Сегодня актёр состоит в труппе МХТ им. Чехова
.
Хабенский много работает в кино. Наиболее примечательными его работами последних лет являются картины «Адмиралъ»
, «Ирония судьбы. Продолжение»
, «Выкрутасы»
, «Географ глобус пропил»
, «Коллектор»
и другие. В 2017
году в российский прокат выйдет несколько кинокартин с участием Константина Хабенского, среди которых – сразу две ленты из списка самых ожидаемых фильмов года: «Время первых»
и «Селфи»
.
Кроме того, Хабенский активно занимается общественной деятельностью. В 2008 году он создал благотворительный фонд, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. С 2010 года артист
содействует открытию в российских городах детских студий творческого развития, работающих при его благотворительном фонде.
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