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Фильм о Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс теперь доступен российским зрителям

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Новости кино >>
11 января 2017
Российские зрители теперь могут посмотреть документальный фильм, посвящённый памяти Кэрри Фишер, принцессы Леи из «Звёздных войн», и её матери, «поющей под дождём» актрисы Дебби Рейнолдс. «Картину планировали выпустить в марте 2017 года, но в связи с драматическим уходом актрис из жизни премьеру ускорили, посвятив их памяти», – сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Амедиатека», где можно увидеть ленту.

Фильм о Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс теперь доступен российским зрителям

Фильм, созданный каналом HBO, получил название «Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс». Как говорится в сообщении, это «обезоруживающая своей откровенностью история двух уникальных женщин и родственных душ», которая временами «напоминает реалити-шоу». Зрители увидят ретрозаписи и фотографии из семейных архивов двух легендарных голливудских актрис, проследят за судьбами матери и дочери, историей их непростых взаимоотношений. «Внутренняя борьба, конкуренция и безграничная поддержка – они любили, ненавидели, обижали, жалели, понимали и умели прощать друг друга всю жизнь, – отметили представители онлайн-кинотеатра. – Их связь была неразрывна. И не будет преувеличением предположить, что они всё ещё вместе, и это навсегда».

С 21 января картину можно будет посмотреть на экране Центра документального кино в Москве.

В 1987 году вышла в свет книга Фишер «Открытки с края бездны», представляющая в слегка завуалированной форме её автобиографию и историю взаимоотношений с матерью. В 1990 году режиссёр Майк Николс поставил по ней одноимённый фильм с Мерил Стрип и Ширли МакЛэйн в главных ролях.
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Фильм о Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс теперь доступен российским зрителям фотографии
Фильм о Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс теперь доступен российским зрителям фотографии
Фильм о Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс теперь доступен российским зрителям фотографии
Фильм о Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс теперь доступен российским зрителям фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Willie (Москва)   12.01.2017 - 01:05
Удивительное дело: смотрю на черно-белое фото, где Кэрри в очках, смотрю... И понимаю, что из них двоих на принцессу Лею похожа не Кэрри, а Дебби. Кэрри ни на кого не похожа, включая себя саму... пластика,... читать далее>>
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