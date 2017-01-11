Фильм о Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс теперь доступен российским зрителям

Российские зрители теперь могут посмотреть документальный фильм, посвящённый памяти Кэрри Фишер
, принцессы Леи из «Звёздных войн»
, и её матери, «поющей под дождём»
актрисы Дебби Рейнолдс
. «Картину планировали выпустить в марте 2017 года, но в связи с драматическим уходом актрис из жизни премьеру ускорили, посвятив их памяти»
, – сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Амедиатека», где можно увидеть ленту.
Фильм, созданный каналом HBO, получил название «Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс»
. Как говорится в сообщении, это «обезоруживающая своей откровенностью история двух уникальных женщин и родственных душ»
, которая временами «напоминает реалити-шоу»
. Зрители увидят ретрозаписи и фотографии из семейных архивов двух легендарных голливудских актрис, проследят за судьбами матери
и дочери
, историей их непростых взаимоотношений. «Внутренняя борьба, конкуренция и безграничная поддержка – они любили, ненавидели, обижали, жалели, понимали и умели прощать друг друга всю жизнь,
– отметили представители онлайн-кинотеатра. – Их связь была неразрывна. И не будет преувеличением предположить, что они всё ещё вместе, и это навсегда»
.
С 21 января
картину можно будет посмотреть на экране Центра документального кино
в Москве.
В 1987
году вышла в свет книга Фишер «Открытки с края бездны»
, представляющая в слегка завуалированной форме её автобиографию и историю взаимоотношений с матерью. В 1990
году режиссёр Майк Николс
поставил по ней одноимённый фильм
с Мерил Стрип
и Ширли МакЛэйн
в главных ролях.
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