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«Ла-Ла Ленд» – лидер по номинациям BAFTA

11 января
2017 год

Новости кино >>
11 января 2017
Номинантов на свою ежегодную премию BAFTA объявила Британская киноакадемия.

«Ла-Ла Ленд» – лидер по номинациям BAFTA

Традиционно эта награда считается одной из самых престижных в мире кино, среди национальных премий уступая только «Оскару».

Наибольшее количество номинаций – целых 11 – получил мюзикл «Ла-Ла Ленд». По девять номинаций в активе фантастической ленты «Прибытие» и триллера «Под покровом ночи».

Обладатели наград будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 12 февраля в концертном зале Royal Albert Hall. Ведущим церемонии снова станет Стивен Фрай. Прямая трансляция её пройдёт по телеканалу BBC One.
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«Прибытие»
«Ла-Ла Ленд»
«Под покровом ночи»
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Стивен Фрай
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Кадр из к/ф «Под покровом ночи»
«Ла-Ла Ленд» – лидер по номинациям BAFTA фотографии
Кадр из к/ф «Прибытие»
Кадр из к/ф «Ла-Ла Ленд»
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