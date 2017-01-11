«Ла-Ла Ленд» – лидер по номинациям BAFTA

Номинантов на свою ежегодную премию BAFTA
объявила Британская киноакадемия
.
Традиционно эта награда считается одной из самых престижных в мире кино, среди национальных премий уступая только «Оскару»
.
Наибольшее количество номинаций – целых 11
– получил мюзикл «Ла-Ла Ленд»
. По девять номинаций в активе фантастической ленты «Прибытие»
и триллера «Под покровом ночи»
.
Обладатели наград будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 12 февраля
в концертном зале Royal Albert Hall. Ведущим церемонии снова станет Стивен Фрай
. Прямая трансляция её пройдёт по телеканалу BBC One.
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