Рон Уизли стал приятелем Гитлера, Джозеф Файнс превратился в Майкла Джексона

«Городские мифы» – сериал, состоящий из восьми 30-минутных серий, каждая из которых рассказывает какую-нибудь байку об известных личностях. Первая часть проекта из четырёх серий стартует уже 19 января, релиз второй намечен на апрель этого года.
Кстати говоря, создатели проекта были подвергнуты критике ещё на этапе выбора актёров: известие о том, что Файнс сыграет Джексона в комедийном телевизионном фильме, вызвало бурную и противоречивую реакцию у фанатов покойного поп-короля.
Некоторых поклонников Майкла Джексона возмутило решение кастинг-директора пригласить на эту роль белого актёра. Впрочем, если сначала сам Файнс был «шокирован» предложением кинематографистов, то позже заметил, что Джексон, «возможно, был ближе к моему цвету кожи, чем к тому, с которым он родился».
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