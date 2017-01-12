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Рон Уизли стал приятелем Гитлера, Джозеф Файнс превратился в Майкла Джексона

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Новости кино >>
12 января 2017
Телеантология «Городские мифы» (Urban Myths) компании Sky Arts обзавелась первым официальным трейлером, в котором можно увидеть Джозефа Файнса в роли Майкла Джексона, Стокард Ченнинг в роли Элизабет Тейлор, Брайана Кокса в роли Марлона Брандо, Ивана Реона в роли Гитлера, а звезду поттерианы Руперта Гринта – в образе его приятеля.



«Городские мифы» – сериал, состоящий из восьми 30-минутных серий, каждая из которых рассказывает какую-нибудь байку об известных личностях. Первая часть проекта из четырёх серий стартует уже 19 января, релиз второй намечен на апрель этого года.

Кстати говоря, создатели проекта были подвергнуты критике ещё на этапе выбора актёров: известие о том, что Файнс сыграет Джексона в комедийном телевизионном фильме, вызвало бурную и противоречивую реакцию у фанатов покойного поп-короля.

Некоторых поклонников Майкла Джексона возмутило решение кастинг-директора пригласить на эту роль белого актёра. Впрочем, если сначала сам Файнс был «шокирован» предложением кинематографистов, то позже заметил, что Джексон, «возможно, был ближе к моему цвету кожи, чем к тому, с которым он родился».
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Рон Уизли стал приятелем Гитлера, Джозеф Файнс превратился в Майкла Джексона фотографии
Рон Уизли стал приятелем Гитлера, Джозеф Файнс превратился в Майкла Джексона фотографии
Рон Уизли стал приятелем Гитлера, Джозеф Файнс превратился в Майкла Джексона фотографии
Рон Уизли стал приятелем Гитлера, Джозеф Файнс превратился в Майкла Джексона фотографии
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