«Централ Партнершип» ответил за «Викинга»

Вчера портал t-journal сообщил
, что кинотеатр «Лена»
в Якутске не сможет показать фильм «Ла-Ла Ленд»
и ещё несколько голливудских картин, потому что отказался от показов российского блокбастера «Викинг»
.
По словам заместителя директора кинотеатра «Лена» Георгия Николаева
, компания «Централ Партнершип» в ответ на отказ руководства кинотеатра показывать «Викинга»
отказалась предоставить «Лене» пакет фильмов Paramount Pictures, куда вошёл и триумфатор «Золотого глобуса» – мюзикл «Ла-Ла Ленд»
.
Сегодня ситуацию прокомментировал заместитель генерального директора по кинодистрибуции «Централ Партнершип» Вадим Верещагин
:
«К сожалению, не все наши якутские партнеры поверили в проект «Викинг». Говоря о конкретной ситуации с кинотеатром «Лена»: реальная ситуация выглядит не совсем так, как её представил заместитель директора якутского кинотеатра «Лена». Георгию Николаеву был предложен формат работы с фильмом «Викинг». Однако в своем письме господин Николаев категорически отказался работать с картиной. Аналогично он поступил в отношении работы с фильмами: «Ла-Ла Ленд» (Summit), «Молчание» (IM Global), «Монстр-Траки» и «Три икса: Мировое господство» (Paramount Pictures). Также хочу отметить тот факт, что господин Николаев пригрозил это так не оставлять и запустить кампанию бойкотирования фильма «Викинг». Эпический блокбастер Андрея Кравчука между тем занял первое место в новогодней битве и обновил рекорд для российского кино, перевалив за отметку 1 млрд по сборам всего за девять дней. Но в Якутске с картиной работают только два кинотеатра. Мы об этом очень сожалеем, но так бывает: конструктивный диалог по форматам с другими залами просто не сложился. Партнеры, как нам показалось, не захотели нас услышать»
.
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