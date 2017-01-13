Фильм ужасов режиссёра-любителя из Омска пришёлся по душе иностранцам

Любительский хоррор, премьера которого состоялась накануне Нового года, уже заработал около пяти тысяч долларов в зарубежном прокате. Фильм снял-летний режиссёр из ОмскаКак сообщается, бюджет картины составилтысяч рублей. Латушкин взял эти деньги в кредит. В самом Омске лента собрала кассу всего лишь втысяч рублей., — поделился режиссёр. По словам Латушкина, зрители в США, Канаде и Китае платили от двух до четырёх долларов за онлайн-просмотр картины. Билет в кинотеатр за границей стоил десять долларов.– мистический фильм из вселенной «Другой реальности», которую сами создатели сравнивают с вселенными Marvel и DC. Картина снята по рассказу. По сюжету бизнесвумен по имениотправляется в Омский район, чтобы найти своего одноклассника, которого увидела на видеозаписи из посылки от незнакомой девочки.Режиссёр-любительувлекается кинематографом несколько лет, а полгода назад решил попробовать собственные силы в этом жанре. Фильм «Проклятая» стал его первой творческой работой.Омская премьера фильма состояласьгода. С«Проклятая» выйдет на экраны в других городах России.