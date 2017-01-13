Фильм ужасов режиссёра-любителя из Омска пришёлся по душе иностранцам

Любительский хоррор «Проклятая», премьера которого состоялась накануне Нового года, уже заработал около пяти тысяч долларов в зарубежном прокате. Фильм снял 29-летний режиссёр из Омска Павел Латушкин.
Как сообщается, бюджет картины составил 30 тысяч рублей. Латушкин взял эти деньги в кредит. В самом Омске лента собрала кассу всего лишь в 20 тысяч рублей.
«На Западе сейчас востребовано кино, снятое любительской видеокамерой. И мы хотим попробовать, а так ли это? И хотим показать Россию в другом свете, без стереотипов», — поделился режиссёр. По словам Латушкина, зрители в США, Канаде и Китае платили от двух до четырёх долларов за онлайн-просмотр картины. Билет в кинотеатр за границей стоил десять долларов.
«Проклятая» – мистический фильм из вселенной «Другой реальности», которую сами создатели сравнивают с вселенными Marvel и DC. Картина снята по рассказу Александра Рагозина «По ту сторону...». По сюжету бизнесвумен по имени Вега Казинская отправляется в Омский район, чтобы найти своего одноклассника, которого увидела на видеозаписи из посылки от незнакомой девочки.
Режиссёр-любитель Павел Латушкин увлекается кинематографом несколько лет, а полгода назад решил попробовать собственные силы в этом жанре. Фильм «Проклятая» стал его первой творческой работой.
Омская премьера фильма состоялась 29 декабря 2016 года. С 19 января «Проклятая» выйдет на экраны в других городах России.
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