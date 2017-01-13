«Трасса смерти»: следствие ведут Маковецкий и Мерзликин

Телекомпания НТВ заканчивает производство остросюжетного детективного сериала «Трасса смерти»
о событиях, произошедших на трассе М4 «Дон» в 2014
году.
Главные роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий
, Андрей Мерзликин
, Агния Кузнецова
и другие известные артисты.
На трассе федерального значения банда дорожных убийц вершит террор. Преступники разбрасывают по асфальту шипы из гвоздей, останавливая машины, расстреливают автомобилистов и таинственным образом исчезают. Журналисты называют их «Банда GTA» по аналогии с известной компьютерной игрой. Дело поручают следователям Звонарёву
(Мерзликин
) из ОВД и Мельникову
(Маковецкий
) из СК по раскрытию особо тяжких преступлений. Их методы разные, но цель одна – установить личность преступников и предотвратить новые трагедии.
Премьера сериала «Трасса смерти»
состоится на телеканале НТВ в 2017
году.
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