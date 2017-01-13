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«Трасса смерти»: следствие ведут Маковецкий и Мерзликин

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13 января 2017
Телекомпания НТВ заканчивает производство остросюжетного детективного сериала «Трасса смерти» о событиях, произошедших на трассе М4 «Дон» в 2014 году.

«Трасса смерти»: следствие ведут Маковецкий и Мерзликин

Главные роли в проекте исполняют Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Агния Кузнецова и другие известные артисты.

На трассе федерального значения банда дорожных убийц вершит террор. Преступники разбрасывают по асфальту шипы из гвоздей, останавливая машины, расстреливают автомобилистов и таинственным образом исчезают. Журналисты называют их «Банда GTA» по аналогии с известной компьютерной игрой. Дело поручают следователям Звонарёву (Мерзликин) из ОВД и Мельникову (Маковецкий) из СК по раскрытию особо тяжких преступлений. Их методы разные, но цель одна – установить личность преступников и предотвратить новые трагедии.

Премьера сериала «Трасса смерти» состоится на телеканале НТВ в 2017 году.
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«Трасса смерти»: следствие ведут Маковецкий и Мерзликин фотографии
«Трасса смерти»: следствие ведут Маковецкий и Мерзликин фотографии
«Трасса смерти»: следствие ведут Маковецкий и Мерзликин фотографии
«Трасса смерти»: следствие ведут Маковецкий и Мерзликин фотографии
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