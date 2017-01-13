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Леголасу – 40 лет

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Новости кино >>
13 января 2017
13 января популярный британский актёр Орландо Блум празднует своё 40-летие. К своему юбилею Блум успел достичь больших успехов в мировой киноиндустрии и стал одним из самых востребованных актёров Голливуда.

Леголасу – 40 лет

С детских лет Орландо Блум увлекался театром, фотографией и искусством. Творческая деятельность помогла ему преодолеть неуверенность в себе, которая развилась у него из-за дислексии и дисграфии. Одной из первых больших ролей Блума, которая принесла актёру всемирную известность, стал Леголас, принц Лесного королевства эльфов, в трилогии «Властелин колец». Затем Блум стал звездой популярной серии фильмов «Пираты Карибского моря».

В этом году поклонники Орландо Блума ожидают выхода фильмов «Секретный агент», «Умная погоня: Огонь и земля» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с его участием. За свои достижения в области кино актёр получил множество престижных наград. Также в 2014 году он был удостоен именной звезды на «Аллее славы» за вклад в развитие мировой киноиндустрии.

Помимо съёмок в кино Блум занимается благотворительностью и участвует в гуманитарных программах. В частности, он является международным послом фонда ЮНИСЕФ.
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Леголасу – 40 лет фотографии
Леголасу – 40 лет фотографии
Леголасу – 40 лет фотографии
Леголасу – 40 лет фотографии
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