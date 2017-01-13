Леголасу – 40 лет

13 января
популярный британский актёр Орландо Блум
празднует своё 40
-летие. К своему юбилею Блум успел достичь больших успехов в мировой киноиндустрии и стал одним из самых востребованных актёров Голливуда.
С детских лет Орландо Блум
увлекался театром, фотографией и искусством. Творческая деятельность помогла ему преодолеть неуверенность в себе, которая развилась у него из-за дислексии и дисграфии. Одной из первых больших ролей Блума
, которая принесла актёру всемирную известность, стал Леголас
, принц Лесного королевства эльфов, в трилогии «Властелин колец»
. Затем Блум стал звездой популярной серии фильмов «Пираты Карибского моря»
.
В этом году поклонники Орландо Блума ожидают выхода фильмов «Секретный агент»
, «Умная погоня: Огонь и земля»
и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
с его участием. За свои достижения в области кино актёр
получил множество престижных наград. Также в 2014
году он был удостоен именной звезды на «Аллее славы»
за вклад в развитие мировой киноиндустрии.
Помимо съёмок в кино Блум занимается благотворительностью и участвует в гуманитарных программах. В частности, он является международным послом фонда ЮНИСЕФ.
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