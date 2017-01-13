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«Защитники»: «Пятый элемент» по-русски

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Новости кино >>
13 января 2017
Появился финальный трейлер фантастического блокбастера «Защитники» от Enjoy Movies и режиссёра Сарика Андреасяна, где будет представлена первая российская команда супергероев.



Во время холодной войны была создана тайная организация «Патриот», которая, в свою очередь, произвела отряд супергероев. В этой группе спецагентов оказались представители различных республик, которым долгое время необходимо было скрывать свои сверхспособности. В наши дни Москва подверглась жестокому нападению, дома разрушены, а военная техника полностью выведена из строя. Остановить врага смогут только сверхлюди.

Это Арсус ‒ человек-зверь, богатырь из Сибири (Антон Пампушный), Хан ‒ человек-ветер, владеющий всеми видами восточных единоборств (Санжар Мадиев), Лер ‒ человек-земля, способный управлять камнями и почвами (Себастьян Сисак), и Ксения ‒ человек-вода, обладающая гибкостью и выносливостью (Алина Ланина). Но сначала их нужно найти и объединить. В кратчайшие сроки майору Российской армии необходимо объехать всю территорию бывшего СССР, чтобы собрать команду для отражения атаки.

Также в актёрский состав вошли Валерия Шкирандо, Станислав Ширин, Вячеслав Разбегаев и другие. Премьера «Защитников» запланирована на 23 февраля.
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Сарик АндреасянАлина ЛанинаСанжар МадиевАнтон ПампушныйВячеслав РазбегаевСебастьян СисакСтанислав ШиринВалерия Шкирандо
фильмы
Защитники

обсуждение >>
№ 1
Алексей, Кустанай (Кустанай, Казахстан)   13.01.2017 - 14:26
Мда, Андреасян решил, что после "Землетрясения" можно опять вернуться к помойке... Позорище невероятное... читать далее>>
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