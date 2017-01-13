Эми Адамс заплакала от счастья

Актриса Эми Адамс
(«Прибытие»
, «Под покровом ночи»
) получила именную звезду на «Аллее славы»
в Голливуде.
На церемонию открытия звезды в качестве группы поддержки пришли муж и дочь Адамс
, а также режиссёр Дени Вильнёв
и актер Джереми Реннер
. В благодарственной речи актриса
упомянула Стивена Спилберга
, который «дал ей зелёный свет в Голливуде», пригласив в свою картину «Поймай меня, если сможешь»
. Как сообщается, на церемонии Адамс расплакалась от счастья.
Всего на счету Эми Адамс
более 50
ролей в кино, два «Золотых глобуса»
и пять номинаций на «Оскар»
. Адамс вошла в список самых кассовых актрис Голливуда 2016
года по версии журнала Forbes.
Звезда Эми Адамс стала 2598
-й по счету на «Аллее славы». В декабре 2016
года именной звездой обзавёлся канадский актёр Райан Рейнольдс
, а в октябре
– британец Хью Лори
.
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