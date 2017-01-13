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Эми Адамс заплакала от счастья

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Новости кино >>
13 января 2017
Актриса Эми Адамс («Прибытие», «Под покровом ночи») получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Эми Адамс заплакала от счастья

На церемонию открытия звезды в качестве группы поддержки пришли муж и дочь Адамс, а также режиссёр Дени Вильнёв и актер Джереми Реннер. В благодарственной речи актриса упомянула Стивена Спилберга, который «дал ей зелёный свет в Голливуде», пригласив в свою картину «Поймай меня, если сможешь». Как сообщается, на церемонии Адамс расплакалась от счастья.

Всего на счету Эми Адамс более 50 ролей в кино, два «Золотых глобуса» и пять номинаций на «Оскар». Адамс вошла в список самых кассовых актрис Голливуда 2016 года по версии журнала Forbes.

Звезда Эми Адамс стала 2598-й по счету на «Аллее славы». В декабре 2016 года именной звездой обзавёлся канадский актёр Райан Рейнольдс, а в октябре – британец Хью Лори.
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Рецензии:
«Прибытие»
«Большие глаза»
«Под покровом ночи»
персоны
Эми АдамсДени ВильнёвХью ЛориРайан РейнольдсДжереми РеннерСтивен Спилберг
фильмы
Под покровом ночиПоймай меня, если сможешьПрибытие

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Эми Адамс заплакала от счастья фотографии
Эми Адамс заплакала от счастья фотографии
Эми Адамс заплакала от счастья фотографии
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