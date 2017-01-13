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Юлия Топольницкая сменила «лабутены» на «Высокие каблуки»

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13 января 2017
В начале января завершились съёмки лирической комедии «Высокие каблуки». Главную роль в фильме сыграла Юлия Топольницкая, прославившаяся после выхода клипа группы «Ленинград» на песню «Экспонат». В качестве режиссёра дебютировала Антонина Руже (продюсер фильмов «Суперплохие», «Помню – не помню!»).

Юлия Топольницкая сменила «лабутены» на «Высокие каблуки»

Героиня Топольницкой – милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Её ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.

«Это фильм про девушку, которая идёт к своей мечте! Про тех людей, которые не останавливаются, а пытаются дойти до поставленной цели. Любые старания приведут к результату, и, даже если что-то не получается, нужно пробовать и верить, что всё будет именно так, как ты захочешь. Конечно, если только твои мысли светлые», ‒ рассказывает Юлия о своей героине.

Юлия Топольницкая сменила «лабутены» на «Высокие каблуки»

В «Высоких каблуках» также снимались Юлия Сулес, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Ингрид Олеринская, Алексей Весёлкин, Пётр Романов и другие. В проекте принял участие и известный российский режиссёр Юрий Быков, который сыграл самого себя.

Съемки проходили в Москве и Геленджике. Выход фильма запланирован на осень 2017 года.
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персоны
Юрий БыковАлексей Весёлкин (младший)Ольга КузьминаИнгрид ОлеринскаяПётр РомановЮлия СулесМихаил ТарабукинЮлия Топольницкая
фильмы
Высокие каблукиПомню-не помню!Суперплохие

фотографии >>
Юлия Топольницкая сменила «лабутены» на «Высокие каблуки» фотографии
Юлия Топольницкая сменила «лабутены» на «Высокие каблуки» фотографии
Юлия Топольницкая сменила «лабутены» на «Высокие каблуки» фотографии
Юлия Топольницкая сменила «лабутены» на «Высокие каблуки» фотографии
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