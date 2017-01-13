Юлия Топольницкая сменила «лабутены» на «Высокие каблуки»

В начале января завершились съёмки лирической комедии «Высокие каблуки»
. Главную роль в фильме сыграла Юлия Топольницкая
, прославившаяся после выхода клипа группы «Ленинград»
на песню «Экспонат»
. В качестве режиссёра дебютировала Антонина Руже
(продюсер фильмов «Суперплохие»
, «Помню – не помню!»
).
Героиня Топольницкой
– милая амбициозная девушка Рита
из провинциального городка на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Её ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.
«Это фильм про девушку, которая идёт к своей мечте! Про тех людей, которые не останавливаются, а пытаются дойти до поставленной цели. Любые старания приведут к результату, и, даже если что-то не получается, нужно пробовать и верить, что всё будет именно так, как ты захочешь. Конечно, если только твои мысли светлые»
, ‒ рассказывает Юлия
о своей героине.
В «Высоких каблуках»
также снимались Юлия Сулес
, Михаил Тарабукин
, Ольга Кузьмина
, Ингрид Олеринская
, Алексей Весёлкин
, Пётр Романов
и другие. В проекте принял участие и известный российский режиссёр Юрий Быков
, который сыграл самого себя.
Съемки проходили в Москве и Геленджике. Выход фильма
запланирован на осень 2017
года.
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