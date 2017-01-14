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Тим Бертон даст новую жизнь слонёнку Дамбо

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Новости кино >>
14 января 2017
Американские актёры Уилл Смит и Том Хэнкс могут принять участие в создании игрового фильма по мотивам классического мультфильма студии Disney «Дамбо». Об этом сообщает Variety.

Тим Бертон даст новую жизнь слонёнку Дамбо

По информации издания, со Смитом ведутся переговоры по поводу роли отца детей, подружившихся со слонёнком. Хэнксу предложили сыграть злодея.

Режиссёром ленты выступит знаменитый киносказочник Тим Бертон. Сценарий напишет Эрен Крюгер, работавший над второй, третьей и четвертой частями «Трансформеров», а также над «Братьями Гримм». Как сообщается, фильм будет строиться на актёрской игре с элементами компьютерной графики.

В центре сюжета мультипликационного «Дамбо» находится цирковой слонёнок с необычайно большими ушами, из-за которых над ним издеваются остальные обитатели цирка. Но вскоре Дамбо обнаруживает, что он может использовать свои уши для того, чтобы летать. Картина вышла на экраны в 1941 году и удостоилась «Оскара» за лучшую музыку к фильму, а в 1947-м получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую анимацию.

Дата начала съёмок нового «Дамбо» не разглашается.
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Тим Бертон даст новую жизнь слонёнку Дамбо фотографии
Тим Бертон даст новую жизнь слонёнку Дамбо фотографии
Тим Бертон даст новую жизнь слонёнку Дамбо фотографии
Тим Бертон даст новую жизнь слонёнку Дамбо фотографии
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