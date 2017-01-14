Тим Бертон даст новую жизнь слонёнку Дамбо

Американские актёры Уилл Смит
и Том Хэнкс
могут принять участие в создании игрового фильма по мотивам классического мультфильма студии Disney «Дамбо»
. Об этом сообщает Variety.
По информации издания, со Смитом
ведутся переговоры по поводу роли отца детей, подружившихся со слонёнком. Хэнксу
предложили сыграть злодея.
Режиссёром ленты выступит знаменитый киносказочник Тим Бертон
. Сценарий напишет Эрен Крюгер
, работавший над второй
, третьей
и четвертой
частями «Трансформеров»
, а также над «Братьями Гримм»
. Как сообщается, фильм будет строиться на актёрской игре с элементами компьютерной графики.
В центре сюжета мультипликационного «Дамбо»
находится цирковой слонёнок с необычайно большими ушами, из-за которых над ним издеваются остальные обитатели цирка. Но вскоре Дамбо
обнаруживает, что он может использовать свои уши для того, чтобы летать. Картина вышла на экраны в 1941
году и удостоилась «Оскара»
за лучшую музыку к фильму, а в 1947
-м получила приз Каннского кинофестиваля
за лучшую анимацию.
Дата начала съёмок нового «Дамбо»
не разглашается.
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