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Антонио Бандерас связался с русскими кинематографистами и стал мошенником-профи

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Новости кино >>
14 января 2017
Стало известно, что Антонио Бандерас задействован в российско-итальянском проекте – фильме под названием «За гранью», досъёмки которого прошли в Италии. Судя по тому, что ранее сообщалось о завершении съёмочного периода картины и Бандерас не фигурировал в актёрском составе, творческая команда решила ввести в сюжет нового персонажа и расширить географию проекта.

Антонио Бандерас связался с русскими кинематографистами и стал мошенником-профи

Режиссёрское кресло занимает Александр Богуславский. Актёрский состав – поистине интернациональный: уже упомянутый Антонио Бандерас, Милош Бикович, Евгений Стычкин, Аристарх Венес, Юрий Чурсин, Любовь Аксёнова и другие.

По сюжету авантюрист-одиночка Майкл проворачивает в одном из европейских казино дерзкую и хитроумную аферу, которую он готовил несколько месяцев. Всё идет по плану — пока герой не сталкивается за игорным столом с соперником, обладающим паранормальными способностями. Майкл проигрывает всё, его план идет прахом — и теперь он должен серьёзным людям астрономическую сумму денег. Казалось бы, положение безнадёжно, но у героя появляется необычная идея. Он собирает команду специалистов со сверхъестественными талантами, чтобы сорвать куш. На помощь Майклу приходит его отец, также аферист-виртуоз, роль которого и досталась Бандерасу.

Премьера фильма назначена на 28 сентября 2017 года.
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Антонио Бандерас связался с русскими кинематографистами и стал мошенником-профи фотографии
Антонио Бандерас связался с русскими кинематографистами и стал мошенником-профи фотографии
Антонио Бандерас связался с русскими кинематографистами и стал мошенником-профи фотографии
Антонио Бандерас связался с русскими кинематографистами и стал мошенником-профи фотографии
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