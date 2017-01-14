Антонио Бандерас связался с русскими кинематографистами и стал мошенником-профи

Стало известно, что Антонио Бандерас
задействован в российско-итальянском проекте – фильме под названием «За гранью»
, досъёмки которого прошли в Италии. Судя по тому, что ранее сообщалось о завершении съёмочного периода картины
и Бандерас
не фигурировал в актёрском составе, творческая команда решила ввести в сюжет нового персонажа и расширить географию проекта.
Режиссёрское кресло занимает Александр Богуславский
. Актёрский состав – поистине интернациональный: уже упомянутый Антонио Бандерас
, Милош Бикович
, Евгений Стычкин
, Аристарх Венес
, Юрий Чурсин
, Любовь Аксёнова
и другие.
По сюжету авантюрист-одиночка Майкл
проворачивает в одном из европейских казино дерзкую и хитроумную аферу, которую он готовил несколько месяцев. Всё идет по плану — пока герой не сталкивается за игорным столом с соперником, обладающим паранормальными способностями. Майкл проигрывает всё, его план идет прахом — и теперь он должен серьёзным людям астрономическую сумму денег. Казалось бы, положение безнадёжно, но у героя появляется необычная идея. Он собирает команду специалистов со сверхъестественными талантами, чтобы сорвать куш. На помощь Майклу приходит его отец, также аферист-виртуоз, роль которого и досталась Бандерасу
.
Премьера фильма назначена на 28 сентября 2017
года.
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