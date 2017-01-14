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Молодые кинокритики в пятый раз вручили премию «Голос»

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Новости кино >>
14 января 2017
В жюри премии «Голос» в 2017 году вошло 70 молодых критиков со всей России, а также пишущие о российском кино молодые критики из ближнего зарубежья (Украина, Армения, Казахстан).

Кадр из к/ф «Ученик»

9 января был сформирован шорт-лист, в который вошло четыре картины: «Дуэлянт» (реж. Алексей Мизгирев) «Ученик» (реж. Кирилл Серебренников) «Франкофония» (реж. Александр Сокуров) и «Хороший мальчик» (реж. Оксана Карас).

Лауреат премии «Голос» был объявлен 13 января 2017 года на официальной церемонии вручения премии «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России. Им стал фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова. Также жюри и кураторы премии «Голос» вручили специальный приз и диплом режиссёру Александру Сокурову с формулировкой «За гражданскую позицию». Поводом для этого, в частности, стало выступление режиссёра в конце 2016 года на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам колонии строгого режима.

В 2017 году премия «Голос» была вручена в пятый раз. В 2013-м премию получила картина Алексея Балабанова «Я тоже хочу», в 2014-м – фильм Киры Муратовой «Вечное возвращение», в 2015-м – «Комбинат "Надежда"» Наталии Мещаниновой, в 2016 году – «Брат Дэян» Бакура Бакурадзе. Жюри «Голоса» состоит из молодых активно работающих в профессии кинокритиков (возраст до 33 лет) и ежегодно обновляется. Кураторы премии – Антон Долин и Константин Шавловский. Хотим отметить, что в жюри премии на этот раз вошёл редактор нашего портала Алексей Филиппов.
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Рецензии:
«Ученик»
персоны
Бакур БакурадзеАлексей БалабановОксана КарасНаталия МещаниноваАлексей МизгиревКира МуратоваОлег СенцовКирилл СеребренниковАлександр Сокуров
фильмы
Брат ДэянВечное возвращениеДуэлянтКомбинат "Надежда"УченикФранкофонияХороший мальчикЯ тоже хочу

фотографии >>
Александр Сокуров
Кадр из к/ф «Ученик»
Алексей Филиппов
Кирилл Серебренников
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№ 1
Инна Белушкина (Волгоград)   14.01.2017 - 17:40
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