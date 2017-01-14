Молодые кинокритики в пятый раз вручили премию «Голос»

В жюри премии «Голос»
в 2017
году вошло 70
молодых критиков со всей России, а также пишущие о российском кино молодые критики из ближнего зарубежья (Украина, Армения, Казахстан).
9 января
был сформирован шорт-лист, в который вошло четыре картины: «Дуэлянт»
(реж. Алексей Мизгирев
) «Ученик»
(реж. Кирилл Серебренников
) «Франкофония»
(реж. Александр Сокуров
) и «Хороший мальчик»
(реж. Оксана Карас
).
Лауреат премии «Голос» был объявлен 13 января 2017
года на официальной церемонии вручения премии «Белый слон»
Гильдии киноведов и кинокритиков России. Им стал фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова
. Также жюри и кураторы премии «Голос» вручили специальный приз и диплом режиссёру Александру Сокурову
с формулировкой «За гражданскую позицию»
. Поводом для этого, в частности, стало выступление режиссёра
в конце 2016
года на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова
, приговоренного в России к 20 годам колонии строгого режима.
В 2017
году премия «Голос»
была вручена в пятый раз. В 2013
-м премию получила картина Алексея Балабанова «Я тоже хочу»
, в 2014
-м – фильм Киры Муратовой «Вечное возвращение»
, в 2015
-м – «Комбинат "Надежда"» Наталии Мещаниновой
, в 2016
году – «Брат Дэян» Бакура Бакурадзе
. Жюри «Голоса» состоит из молодых активно работающих в профессии кинокритиков (возраст до 33
лет) и ежегодно обновляется. Кураторы премии – Антон Долин
и Константин Шавловский
. Хотим отметить, что в жюри премии на этот раз вошёл редактор нашего портала Алексей Филиппов
.
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