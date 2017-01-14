«Рай» унёс три «Белых слона»

В пятницу, 13 января
, в московском Доме кино состоялось вручение премии Гильдии кинокритиков и киноведов «Белый слон»
. Лучшим российским фильмом 2016
года была признана Андрея Кончаловского «Рай»
.
По словам Кончаловского
, «Белый слон» для него самый дорогой приз, «приз от родной русской критики»
. «Я не знаю, почему все так возбуждены по поводу «Оскара», не самый главный приз на свете, но маркетинг есть маркетинг»
, — заявил Кончаловский, получая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. «Рай» также был отмечен призом за лучшую операторскую работу (Александр Симонов
).
Три других «Белых слона» достались картине «Монах и бес» Николая Досталя
: критики отметили исполнителей главной и второстепенных мужских ролей в этом фильме – Тимофея Трибунцева
и Бориса Каморзина
, а также Юрия Арабова
как лучшего сценариста года.
Лучшей актрисой Гильдия назвала Наталью Павленкову
за роль в картине «Зоология»
. «Белого слона» за лучшую женскую роль второго плана получила Светлана Брагарник
(«Ученик»
). К слову, «Ученик»
также был награждён за лучшую музыку к фильму (композитор Илья Демуцкий
).
Лучшим дебютом был назван «Коллектор» Алексея Красовского
. Звание лучшего анимационного фильма разделили ленты «До любви» Игоря Ковалёва
и «Кукушка» Дины Великовской
. Документальной лентой года признан фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек» Веры Кричевской
и Михаила Фишмана
.
Событием года названы документальные проекты «В лучах солнца»
и «Родные»
режиссёра Виталия Манского
.
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