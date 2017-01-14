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«Рай» унёс три «Белых слона»

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Новости кино >>
14 января 2017
В пятницу, 13 января, в московском Доме кино состоялось вручение премии Гильдии кинокритиков и киноведов «Белый слон». Лучшим российским фильмом 2016 года была признана Андрея Кончаловского «Рай».

«Рай» унёс три «Белых слона»

По словам Кончаловского, «Белый слон» для него самый дорогой приз, «приз от родной русской критики». «Я не знаю, почему все так возбуждены по поводу «Оскара», не самый главный приз на свете, но маркетинг есть маркетинг», — заявил Кончаловский, получая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. «Рай» также был отмечен призом за лучшую операторскую работу (Александр Симонов).

Три других «Белых слона» достались картине «Монах и бес» Николая Досталя: критики отметили исполнителей главной и второстепенных мужских ролей в этом фильме – Тимофея Трибунцева и Бориса Каморзина, а также Юрия Арабова как лучшего сценариста года.

Кадр из к/ф «Зоология»

Лучшей актрисой Гильдия назвала Наталью Павленкову за роль в картине «Зоология». «Белого слона» за лучшую женскую роль второго плана получила Светлана Брагарник («Ученик»). К слову, «Ученик» также был награждён за лучшую музыку к фильму (композитор Илья Демуцкий).

Лучшим дебютом был назван «Коллектор» Алексея Красовского. Звание лучшего анимационного фильма разделили ленты «До любви» Игоря Ковалёва и «Кукушка» Дины Великовской. Документальной лентой года признан фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек» Веры Кричевской и Михаила Фишмана.

Событием года названы документальные проекты «В лучах солнца» и «Родные» режиссёра Виталия Манского.
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Юрий АрабовСветлана БрагарникНиколай Досталь (II)Борис КаморзинИгорь КовалёвАндрей КончаловскийАлексей КрасовскийВиталий МанскийНаталья ПавленковаАлександр Симонов (III)Тимофей Трибунцев
фильмы
В лучах солнцаДо любвиЗоологияКоллекторМонах и бесРайУченик

фотографии >>
Кадр из к/ф «В лучах солнца»
«Рай» унёс три «Белых слона» фотографии
Кадр из к/ф «Рай»
Кадр из к/ф «Монах и бес»
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