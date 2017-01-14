Наследники Фрэнка Синатры не дают Мартину Скорсезе снять новый фильм

У живого классика кинематографа Мартина Скорсезе
возникли серьёзные проблемы с производством биографического фильма о Фрэнке Синатре
: наследники великого американского певца и актёра не одобрили сценарий будущей картины.
В интервью Toronto Sun Скорсезе
заявил, что потомкам Синатры
не понравилось, каким в сценарии изображен легендарный актёр и певец, точнее, его стороны, не связанные с творчеством.
Связь артиста
с организованной преступностью давно не является секретом – мафия помогла певцу пробиться в начале его карьеры, а босс клана Дженовезе Вилли Моретти
был его крёстным отцом. Синатра дружил и с другими криминальными тузами. И все эти факты были озвучены в сценарии Майкла Чабона
, который Скорсезе
и продемонстрировал родственникам Синатры
.
Вот что теперь говорит сам режиссёр
: «Мы не сможем это сделать... Думаю, это конец. Они
(нынешние отпрыски семьи Синатры. – Ред.
) ни за что не согласятся на это. Если с ними вдруг договорятся, то я в деле! Да, некоторые вещи семье трудно принять. Я их понимаю. Но если они хотят, чтобы я снял это кино, им придётся отказаться от подобного контроля. Проблема в том, что это был очень сложный, многогранный человек. Простых людей не бывает, но таких, как Синатра, практически нет»
.
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