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Наследники Фрэнка Синатры не дают Мартину Скорсезе снять новый фильм

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Новости кино >>
14 января 2017
У живого классика кинематографа Мартина Скорсезе возникли серьёзные проблемы с производством биографического фильма о Фрэнке Синатре: наследники великого американского певца и актёра не одобрили сценарий будущей картины.

Наследники Фрэнка Синатры не дают Мартину Скорсезе снять новый фильм

В интервью Toronto Sun Скорсезе заявил, что потомкам Синатры не понравилось, каким в сценарии изображен легендарный актёр и певец, точнее, его стороны, не связанные с творчеством.

Связь артиста с организованной преступностью давно не является секретом – мафия помогла певцу пробиться в начале его карьеры, а босс клана Дженовезе Вилли Моретти был его крёстным отцом. Синатра дружил и с другими криминальными тузами. И все эти факты были озвучены в сценарии Майкла Чабона, который Скорсезе и продемонстрировал родственникам Синатры.

Вот что теперь говорит сам режиссёр: «Мы не сможем это сделать... Думаю, это конец. Они (нынешние отпрыски семьи Синатры. – Ред.) ни за что не согласятся на это. Если с ними вдруг договорятся, то я в деле! Да, некоторые вещи семье трудно принять. Я их понимаю. Но если они хотят, чтобы я снял это кино, им придётся отказаться от подобного контроля. Проблема в том, что это был очень сложный, многогранный человек. Простых людей не бывает, но таких, как Синатра, практически нет».
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Наследники Фрэнка Синатры не дают Мартину Скорсезе снять новый фильм фотографии
Наследники Фрэнка Синатры не дают Мартину Скорсезе снять новый фильм фотографии
Наследники Фрэнка Синатры не дают Мартину Скорсезе снять новый фильм фотографии
Наследники Фрэнка Синатры не дают Мартину Скорсезе снять новый фильм фотографии
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