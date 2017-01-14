«Викинг» вошёл в топ-10 мирового проката

Впервые в истории киноиндустрии российский фильм вошёл в топ-10
лидеров мирового кинотеатрального проката по кассовым сборам: заработав за прошедший уик-энд 6,7
млн долларов в 2 600
кинотеатрах России, а также в трёх странах Прибалтики, блокбастер «Викинг»
с Данилой Козловским
в главной роли опередил американскую драму «Призрачная красота»
с Уиллом Смитом
, собравшую за этот же период на 100
тысяч долларов меньше.
Константин Эрнст
, генеральный продюсер фильма «Викинг»
, генеральный директор Первого канала: «Мы снимали фильм в первую очередь для российского зрителя, но с использованием лучших технологических и аудиовизуальных возможностей мирового кино, поэтому интерес к нему со стороны международных закупщиков для нас был вполне закономерен. Но тот факт, что «Викинг» вошел в топ-10 мирового проката во вторые прокатные выходные, – это, конечно, выше наших ожиданий и огромная радость для всей команды, которая делала проект в течение семи лет»
.
Екатерина Мцитуридзе
, генеральный директор Роскино: «Российский фильм в топе-10 мирового проката – большой успех не только отдельно взятого проекта, но всей российской киноиндустрии! Ещё в ноябре на кинорынке в Лос-Анджелесе на стенде Роскино стало понятно, что «Викинг» станет хедлайнером международных продаж, компания «Централ Партнершип» тогда получила заявки на покупку фильма из 45 стран. Но что так стремительно, в начале прокатного года историческая драма из России ворвется в мировой чарт, предсказать было невозможно. Поздравляем всех коллег и всех зрителей, которые искренне болеют за российское кино!»
Выше по сборам «Викинга» в мировом прокате (без учёта США) за уик-энд 5-8 января
кассовые хиты Голливуда – «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
, «Кредо убийцы»
, «Пассажиры»
, «Зверопой»
, «Моана»
и «Великая стена»
, а также чемпионы проката из Индии, Китая и Японии, показ которых в наших кинотеатрах не планируется.
По прогнозам аналитиков, «Викинг»
вполне может стать самым кассовым российским релизом 2016
года, если по общей кассе обгонит «Экипаж»
(22,8
млн долларов). Дистрибьютором обоих релизов является компания «Централ Партнершип», занявшая в прошедшем году четвёртое место среди всех российских прокатчиков.
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