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У фильма «Манифест» с Кейт Бланшетт в 13 ролях появился трейлер

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Новости кино >>
14 января 2017
В Сеть выложили трейлер артхаусной картины «Манифест», в которой обладательница двух премий «Оскар» и трёх «Золотых глобусов» Кейт Бланшетт играет 13 разных ролей.



На экране Бланшетт перевоплощается в строителя, телеведущую, бездомного, учительницу младших классов, рок-певицу, балерину и других героев. От их лица актриса произносит монологи известных деятелей искусства.

Первоначально «Манифест» был видеоинсталляцией немецкого художника Джулиана Розефельда для собственной выставки. Затем Розефельд решил сделать из проекта полноценный фильм.

Премьера «Манифеста» должна состояться на американском кинофестивале независимого кино «Сандэнс», который пройдет с 19 по 29 января 2017 года.
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У фильма «Манифест» с Кейт Бланшетт в 13 ролях появился трейлер фотографии
У фильма «Манифест» с Кейт Бланшетт в 13 ролях появился трейлер фотографии
У фильма «Манифест» с Кейт Бланшетт в 13 ролях появился трейлер фотографии
У фильма «Манифест» с Кейт Бланшетт в 13 ролях появился трейлер фотографии
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