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«Хаджи-Мурат» Льва Толстого впервые будет экранизирован в России

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Новости кино >>
14 января 2017
Режиcсёр Вадим Дубровицкий и студия «Визориум» приступили к работе над экранизацией одного из лучших, по мнению ряда литературных критиков, произведений Льва Толстого – повести «Хаджи-Мурат». Это история о судьбе легендарного воина – аварского вождя и военачальника. Любовь к родным людям, к семье, которой угрожает смертельная опасность, оказывается для Хаджи-Мурата выше политических мотивов, важнее противостояния русским войскам в ходе беспощадной Кавказской войны.

«Хаджи-Мурат» Льва Толстого впервые будет экранизирован в России

Парадоксально, что знаменитая повесть Толстого была неоднократно экранизирована в разных странах – Германии, Италии, Югославии, Турции, но не в России, хотя попытки подступиться к этому произведению предпринимались и в советское, и в постсоветское время. Не исключено, что одной из главных причин, по которой ни один подобный проект до этого так и не состоялся, является вечная актуальность и политическая острота темы Кавказа в российской жизни. Достаточно хотя бы того факта, что действие повести разворачивается на территории Чечни, и даже названия мест (Хасавюрт, Ведено, Грозный) с тех пор не изменились.

Съемки проекта, предположительно, должны начаться в ноябре 2017 года, а сейчас идёт активный подготовительный период. Продюсеры проекта пока не разглашают всех деталей и держат имена исполнителей главных ролей в тайне. Однако известно, что ведущие роли в фильме наряду с российскими исполнят и кавказские актёры.

Бюджет фильма также не раскрывается, но, судя по всему, он весьма внушителен, ведь создатели обещают наличие в будущей картине большого количества батальных сцен и использование самой современной компьютерной графики. Есть вероятность, что фильм будет существовать в двух форматах: полный метр для кинопроката и телевизионный сериал.
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Хаджи-Мурат - Белый Дьявол

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Лев Толстой
«Хаджи-Мурат» Льва Толстого впервые будет экранизирован в России фотографии
Вадим Дубровицкий
«Хаджи-Мурат» Льва Толстого впервые будет экранизирован в России фотографии
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