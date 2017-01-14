«Хаджи-Мурат» Льва Толстого впервые будет экранизирован в России

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15 января

«Легенда №17», Бекмамбетов и Хабенский: самые популярные отечественные фильмы и кинодеятели XXI века

Аналитики «Яндекса» и портал «Кинопоиск» составили обзор мира российского кино в 2001–2015 годах.