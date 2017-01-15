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«Легенда №17», Бекмамбетов и Хабенский: самые популярные отечественные фильмы и кинодеятели XXI века

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Новости кино >>
15 января 2017
Аналитики «Яндекса» совместно с порталом «Кинопоиск» составили обзор мира российского кино в 2001–2015 годах. Соответствующий отчёт опубликован на сайте сервиса.

«Легенда №17», Бекмамбетов и Хабенский: самые популярные отечественные фильмы и кинодеятели XXI века

Наиболее кассовой картиной оказался «Сталинград». Следом идут «Ирония судьбы. Продолжение», «Вий», «Адмиралъ» и «Ёлки 3». Как отмечают авторы рейтинга, «самые кассовые фильмы далеко не всегда становятся самыми популярными у зрителей».

Самый высокий рейтинг на сайте (более 8 баллов из 10) у спортивной драмы «Легенда №17». Оценку выше восьми баллов при этом получил ещё только один отечественный фильм XXI века — «Дурак» Юрия Быкова. На третьем месте «Брестская крепость».

Первым в списке наиболее популярных актёров оказался Константин Хабенский. Второе место досталось Алексею Чадову. Замыкает тройку лидеров единственная представительница женского пола в первой десятке – Оксана Акиньшина.

В рейтинге режиссёров верхнюю строчку занимает Тимур Бекмамбетов, известный успешными массовыми проектами. На втором месте находится представитель авторского кино Алексей Балабанов, на третьем – Пётр Буслов, снявший картины «Бумер» и «Высоцкий. Спасибо, что живой».
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персоны
Оксана АкиньшинаАлексей БалабановТимур БекмамбетовПётр БусловЮрий БыковКонстантин ХабенскийАлексей Чадов
фильмы
АдмиралъБрестская крепостьБумерВийВысоцкий. Спасибо, что живойДуракЁлки 3 (киноальманах)Ирония судьбы. ПродолжениеЛегенда №17Сталинград

фотографии >>
Тимур Бекмамбетов
«Легенда №17», Бекмамбетов и Хабенский: самые популярные отечественные фильмы и кинодеятели XXI века фотографии
Константин Хабенский
Оксана Акиньшина
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