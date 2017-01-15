«Легенда №17», Бекмамбетов и Хабенский: самые популярные отечественные фильмы и кинодеятели XXI века

Аналитики «Яндекса» совместно с порталом «Кинопоиск» составили обзор мира российского кино в 2001–2015
годах. Соответствующий отчёт
опубликован на сайте сервиса.
Наиболее кассовой картиной оказался «Сталинград»
. Следом идут «Ирония судьбы. Продолжение»
, «Вий»
, «Адмиралъ»
и «Ёлки 3»
. Как отмечают авторы рейтинга, «самые кассовые фильмы далеко не всегда становятся самыми популярными у зрителей»
.
Самый высокий рейтинг на сайте (более 8
баллов из 10
) у спортивной драмы «Легенда №17»
. Оценку выше восьми баллов при этом получил ещё только один отечественный фильм XXI века — «Дурак» Юрия Быкова
. На третьем месте «Брестская крепость»
.
Первым в списке наиболее популярных актёров оказался Константин Хабенский
. Второе место досталось Алексею Чадову
. Замыкает тройку лидеров единственная представительница женского пола в первой десятке – Оксана Акиньшина
.
В рейтинге режиссёров верхнюю строчку занимает Тимур Бекмамбетов
, известный успешными массовыми проектами. На втором месте находится представитель авторского кино Алексей Балабанов
, на третьем – Пётр Буслов
, снявший картины «Бумер»
и «Высоцкий. Спасибо, что живой»
.
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