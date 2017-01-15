Вторая попытка: в Армении начались съёмки ещё одного фильма о Спитакском землетрясении

Сегодня, 15 января
, стартуют съёмки фильма «Спитак» Александра Котта
. Проект получил государственную поддержку ещё в 2014
году, однако начало съёмочного периода было перенесено на январь 2016
года, а затем кинокомпания «Телесто» и продюсер Елена Гликман
сдвинули продакшен картины ещё на год. «Это сделано по производственной необходимости и логическим соображениям,
– объясняет Гликман
. – 30-летие Спитакского землетрясения будет в 2018 году. Мы планируем приурочить выпуск фильма к этой памятной дате»
.
7 декабря 1988
года на северо-западе Армянской ССР
произошло катастрофическое землетрясение магнитудой свыше семи баллов. Эпицентром землетрясения стал город Спитак
, который был разрушен до основания, как и ещё несколько десятков населённых пунктов; частичные разрушения произошли в тогдашнем Ленинакане и ещё более чем 300
населённых пунктах. В общей сложности землетрясение охватило около 40%
территории Армении. Только по официальным данным в результате катастрофы погибло более 25
тысяч человек, примерно столько же стали инвалидами, более полумиллиона человек осталось без крова.
В основе сюжета фильма – реальная картина тех трагических дней. Главный герой после землетрясения ищет свою семью – жену, детей, родителей. Как и в жизни, в фильме подобные потрясения не обходятся без жертв. Герой переживает настоящую трагедию и боль. На фоне ужасного природного катаклизма в картине отдельной линией будет выделена тема взаимоотношений и братской помощи пострадавшей Армении со стороны союзных республик и мирового сообщества.
Создатели «Спитака»
изначально знали о существовании «конкурента» – проект «Землетрясение»
режиссёра Сарика Андреасяна
был поддержан Фондом кино в том же 2014
году, когда получил государственную субсидию от Минкульта «Спитак», и в 2016
-м уже вышел на экраны, получив неоднозначную оценку критиков и зрителей.
Однако, как отмечает продюсер проекта Елена Гликман
, подобные события заслуживают освещения как минимум в нескольких картинах: «Я думаю, что сейчас, когда мир находится в состоянии нестабильности из-за конфликтов и природных катаклизмов, мы должны вспоминать те моменты не только в нашей истории, но и других стран, когда люди объединялись независимо от их национальностей и религиозных взглядов. Именно сейчас настало время, когда есть смысл об этом вспомнить»
.
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