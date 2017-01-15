Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вторая попытка: в Армении начались съёмки ещё одного фильма о Спитакском землетрясении

15 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
15 января 2017
Сегодня, 15 января, стартуют съёмки фильма «Спитак» Александра Котта. Проект получил государственную поддержку ещё в 2014 году, однако начало съёмочного периода было перенесено на январь 2016 года, а затем кинокомпания «Телесто» и продюсер Елена Гликман сдвинули продакшен картины ещё на год. «Это сделано по производственной необходимости и логическим соображениям, – объясняет Гликман. – 30-летие Спитакского землетрясения будет в 2018 году. Мы планируем приурочить выпуск фильма к этой памятной дате».

Вторая попытка: в Армении начались съёмки ещё одного фильма о Спитакском землетрясении

7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР произошло катастрофическое землетрясение магнитудой свыше семи баллов. Эпицентром землетрясения стал город Спитак, который был разрушен до основания, как и ещё несколько десятков населённых пунктов; частичные разрушения произошли в тогдашнем Ленинакане и ещё более чем 300 населённых пунктах. В общей сложности землетрясение охватило около 40% территории Армении. Только по официальным данным в результате катастрофы погибло более 25 тысяч человек, примерно столько же стали инвалидами, более полумиллиона человек осталось без крова.

В основе сюжета фильма – реальная картина тех трагических дней. Главный герой после землетрясения ищет свою семью – жену, детей, родителей. Как и в жизни, в фильме подобные потрясения не обходятся без жертв. Герой переживает настоящую трагедию и боль. На фоне ужасного природного катаклизма в картине отдельной линией будет выделена тема взаимоотношений и братской помощи пострадавшей Армении со стороны союзных республик и мирового сообщества.

Создатели «Спитака» изначально знали о существовании «конкурента» – проект «Землетрясение» режиссёра Сарика Андреасяна был поддержан Фондом кино в том же 2014 году, когда получил государственную субсидию от Минкульта «Спитак», и в 2016-м уже вышел на экраны, получив неоднозначную оценку критиков и зрителей.

Однако, как отмечает продюсер проекта Елена Гликман, подобные события заслуживают освещения как минимум в нескольких картинах: «Я думаю, что сейчас, когда мир находится в состоянии нестабильности из-за конфликтов и природных катаклизмов, мы должны вспоминать те моменты не только в нашей истории, но и других стран, когда люди объединялись независимо от их национальностей и религиозных взглядов. Именно сейчас настало время, когда есть смысл об этом вспомнить».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Завершились съёмки «Землетрясения»
Елена Лядова и Вера Алентова увидели «Землетрясение»

Рецензии:
«Землетрясение»
персоны
Сарик АндреасянЕлена ГликманАлександр Котт
фильмы
ЗемлетрясениеСпитак

фотографии >>
Сарик Андреасян на съёмках «Землетрясения»
Вторая попытка: в Армении начались съёмки ещё одного фильма о Спитакском землетрясении фотографии
Александр Котт
Вторая попытка: в Армении начались съёмки ещё одного фильма о Спитакском землетрясении фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.
Григорий Антоненко
13 января ушёл из жизни актёр Григорий Антоненко.
Светлана Куценко
9 января ушла из жизни сценарист Светлана Куценко.

День рождения >>

Валерий Баринов
Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Олег Масленников
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Александр Яковлев
Маргерита Бай
Барбара Вжесиньская
Андреа Мартин
Юлиус Пантик
Марио Ван Пиблз
Джулиан Сэндз
Мария Шелл
все родившиеся 15 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
2+1
комедия, семейное кино
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью