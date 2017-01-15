Вторая попытка: в Армении начались съёмки ещё одного фильма о Спитакском землетрясении

анонс

Первый эпизод покажут на СТС 6 февраля в 20.00.

Lucasfilm не будет оживлять принцессу Лею при помощи компьютерных технологий

15 января

Утечка года: заключительная серия четвёртого сезона «Шерлока» оказалась в Сети

Эпизод «Последнее дело» в озвучке Первого канала просочился в Интернет на один день раньше выхода в телеэфир, на радость российским фанатам.