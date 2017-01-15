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Утечка года: заключительная серия четвёртого сезона «Шерлока» оказалась в Сети

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15 января 2017
Заключительный третий эпизод четвёртого сезона британского телесериала «Шерлок» под названием «Последнее дело» просочился в Интернет 14 января, на один день раньше выхода в телеэфир.

Утечка года: заключительная серия четвёртого сезона «Шерлока» оказалась в Сети

Серию в высоком разрешении и дублированном переводе кинокомпании «Эй Би Видео», сделанном по заказу Первого канала, выложили на торрентах. Таким образом, российские фанаты получили возможность увидеть её первыми в мире.

Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на утечку финальной серии «Шерлока»: кто-то шутил про «русских хакеров», кто-то жаловался на невероятное количество спойлеров, появившихся в Интернете, ну а кто-то просто радовался неожиданному везению.

Каким образом «Последнее дело» попало в Сеть раньше мировой телевизионной премьеры, не сообщается. Напомним, она состоится в полночь с 15 на 16 января на BBC One и Первом канале.

Стало известно, что создатели «Шерлока» отреагировали на утечку финальной серии, призвав зрителей дождаться трансляции на телевидении и не распространять спойлеры. По некоторым данным, файл с заключительным эпизодом сериала уже удалён из Сети.
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Утечка года: заключительная серия четвёртого сезона «Шерлока» оказалась в Сети фотографии
Утечка года: заключительная серия четвёртого сезона «Шерлока» оказалась в Сети фотографии
Утечка года: заключительная серия четвёртого сезона «Шерлока» оказалась в Сети фотографии
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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   15.01.2017 - 16:45
Мои любимые шутки на тему: - выборы в США были тренировкой русских перед финалом сериала "Шерлок"! - русские мамзели поимели "Шерлока". Дважды. - "Шерлок". Холмс. И... читать далее>>
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