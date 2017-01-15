Утечка года: заключительная серия четвёртого сезона «Шерлока» оказалась в Сети

Заключительный третий эпизод четвёртого сезона британского телесериала «Шерлок»
под названием «Последнее дело»
просочился в Интернет 14 января
, на один день раньше выхода в телеэфир.
Серию в высоком разрешении и дублированном переводе кинокомпании «Эй Би Видео», сделанном по заказу Первого канала, выложили на торрентах. Таким образом, российские фанаты получили возможность увидеть её первыми в мире.
Российские пользователи социальных сетей бурно отреагировали на утечку финальной серии «Шерлока»
: кто-то шутил про «русских хакеров», кто-то жаловался на невероятное количество спойлеров, появившихся в Интернете, ну а кто-то просто радовался неожиданному везению.
Каким образом «Последнее дело» попало в Сеть раньше мировой телевизионной премьеры, не сообщается. Напомним, она состоится в полночь с 15
на 16 января
на BBC One и Первом канале.
Стало известно, что создатели «Шерлока»
отреагировали на утечку финальной серии, призвав зрителей дождаться трансляции на телевидении и не распространять спойлеры. По некоторым данным, файл с заключительным эпизодом сериала уже удалён из Сети.
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