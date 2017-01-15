Lucasfilm не будет оживлять принцессу Лею при помощи компьютерных технологий

Кинокомпания Lucasfilm
опровергла слухи о замене актрисы Кэрри Фишер
цифровой моделью в следующих эпизодах «Звёздных войн»
. Об этом сообщается в официальном блоге
киносаги.
«Обычно мы не отвечаем на домыслы фанатов и СМИ, но ходит слух, который бы нам хотелось прояснить. Мы хотим заверить всех поклонников, что у Lucasfilm нет планов воссоздать образ Кэрри Фишер в роли принцессы или генерала Леи Органы при помощи цифровых технологий»
, — говорится в сообщении.
В блоге также подчеркнули, что Фишер
была, есть и будет частью семьи Lucasfilm и все до сих пор испытывают боль от её утраты.
Кэрри Фишер
умерла 27 декабря 2016
года после сердечного приступа. Ей было 60
лет. Актриса
сыграла принцессу Лею
в четырёх эпизодах киносаги и успела сняться в восьмой части «Звёздных войн», которая выйдет на экраны в конце 2017
года. Слухи о возвращении героини Фишер при помощи цифровых технологий возникли после выхода спин-оффа «Изгой-один»
, где принцессу Лею воссоздали с помощью компьютерной графики.
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