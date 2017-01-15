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Lucasfilm не будет оживлять принцессу Лею при помощи компьютерных технологий

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Новости кино >>
15 января 2017
Кинокомпания Lucasfilm опровергла слухи о замене актрисы Кэрри Фишер цифровой моделью в следующих эпизодах «Звёздных войн». Об этом сообщается в официальном блоге киносаги.

Lucasfilm не будет оживлять принцессу Лею при помощи компьютерных технологий

«Обычно мы не отвечаем на домыслы фанатов и СМИ, но ходит слух, который бы нам хотелось прояснить. Мы хотим заверить всех поклонников, что у Lucasfilm нет планов воссоздать образ Кэрри Фишер в роли принцессы или генерала Леи Органы при помощи цифровых технологий», — говорится в сообщении.

В блоге также подчеркнули, что Фишер была, есть и будет частью семьи Lucasfilm и все до сих пор испытывают боль от её утраты.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года после сердечного приступа. Ей было 60 лет. Актриса сыграла принцессу Лею в четырёх эпизодах киносаги и успела сняться в восьмой части «Звёздных войн», которая выйдет на экраны в конце 2017 года. Слухи о возвращении героини Фишер при помощи цифровых технологий возникли после выхода спин-оффа «Изгой-один», где принцессу Лею воссоздали с помощью компьютерной графики.
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Lucasfilm не будет оживлять принцессу Лею при помощи компьютерных технологий фотографии
Lucasfilm не будет оживлять принцессу Лею при помощи компьютерных технологий фотографии
Lucasfilm не будет оживлять принцессу Лею при помощи компьютерных технологий фотографии
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