Помолчим со Скорсезе: трейлер «Молчания» с русскими субтитрами

Новый фильм Мартина Скорсезе«Молчание» удовлетворяет давнее стремление режиссёра посвятить одну из своих работ неоднозначной теме веры и религии.
В центре сюжета – два португальских миссионера, падре Себастьян Родригес и падре Франсиско Гаррпе. Они отправляются в далёкую Японию на поиски своего духовного наставника – падре Кристована Феррейры, который, по мнению епископата, отрекся от веры под гнётом Страны восходящего солнца. Феодальная Япония находится во власти самураев, которые всеми путями стремятся истребить христианство на корню. Верующие терпят гонения, общество их порицает. Тех, кто отказывается покориться и отринуть неугодного социуму Бога, ждут нечеловеческие пытки и чудовищная смерть.
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