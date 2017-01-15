Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Cериал «Мамочки» открывает третий сезон в обновлённом составе

15 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
15 января 2017
6 февраля в 20.00 на СТС возвращаются «Мамочки».

Cериал «Мамочки» открывает третий сезон в обновлённом составе

В третьем сезоне комедийного сериала производства Yellow, Black and White и Sister’s Production к трём подругам присоединятся новые герои в исполнении звёзд российского кино и телевидения. Так, Владимир Меньшов найдёт в сериале СТС актрису для нового фильма, Юрий Колокольников подерётся с Сергеем Лавыгиным, Виктор Добронравов станет Мистером Бигом, а Татьяна Догилева превратится в сумасшедшую сваху.

В новом сезоне все героини, наконец, обретут материнское счастье, но потеряются в круговороте личных проблем. Аня (Елена Николаева) сделает упор на карьере, Юля (Светлана Колпакова), наоборот, посвятит всю себя решению семейных вопросов, а Вика (Александра Булычёва) примерит роль сумасшедшей мамы и любящей жены. По словам создателей, «Мамочек» ждёт глобальная перезагрузка, эксцентричные друзья и идеальные любовники.

Андрей Элинсон, режиссёр: «Третий сезон мне кажется несколько острее, чем второй, – по событиям, количеству тайн и неожиданным ситуациям, которые раскрывают наших героинь с новых сторон».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сериал «Мамочки» стал лидером телесмотрения по Москве
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Александра БулычёваВиктор ДобронравовТатьяна ДогилеваЮрий КолокольниковСветлана КолпаковаСергей ЛавыгинВладимир МеньшовЕлена Николаева (II)Андрей Элинсон
фильмы
Мамочки

фотографии >>
Cериал «Мамочки» открывает третий сезон в обновлённом составе фотографии
Cериал «Мамочки» открывает третий сезон в обновлённом составе фотографии
Cериал «Мамочки» открывает третий сезон в обновлённом составе фотографии
Cериал «Мамочки» открывает третий сезон в обновлённом составе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.
Григорий Антоненко
13 января ушёл из жизни актёр Григорий Антоненко.
Светлана Куценко
9 января ушла из жизни сценарист Светлана Куценко.

День рождения >>

Валерий Баринов
Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Олег Масленников
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Александр Яковлев
Маргерита Бай
Барбара Вжесиньская
Андреа Мартин
Юлиус Пантик
Марио Ван Пиблз
Джулиан Сэндз
Мария Шелл
все родившиеся 15 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью