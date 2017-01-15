Cериал «Мамочки» открывает третий сезон в обновлённом составе

6 февраля
в 20.00
на СТС
возвращаются «Мамочки»
.
В третьем сезоне комедийного сериала
производства Yellow, Black and White
и Sister’s Production
к трём подругам присоединятся новые герои в исполнении звёзд российского кино и телевидения. Так, Владимир Меньшов
найдёт в сериале СТС актрису для нового фильма, Юрий Колокольников
подерётся с Сергеем Лавыгиным
, Виктор Добронравов
станет Мистером Бигом
, а Татьяна Догилева
превратится в сумасшедшую сваху.
В новом сезоне все героини, наконец, обретут материнское счастье, но потеряются в круговороте личных проблем. Аня
(Елена Николаева
) сделает упор на карьере, Юля
(Светлана Колпакова
), наоборот, посвятит всю себя решению семейных вопросов, а Вика
(Александра Булычёва
) примерит роль сумасшедшей мамы и любящей жены. По словам создателей, «Мамочек»
ждёт глобальная перезагрузка, эксцентричные друзья и идеальные любовники.
Андрей Элинсон
, режиссёр: «Третий сезон мне кажется несколько острее, чем второй, – по событиям, количеству тайн и неожиданным ситуациям, которые раскрывают наших героинь с новых сторон»
.
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