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Итан и Джоэл Коэны снимут свой первый сериал

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Новости кино >>
16 января 2017
Итан и Джоэл Коэны объединяются с Annapurna Television для создания первого в своей карьере телесериала. Братья выступят режиссёрами, сценаристами и продюсерами многосерийного вестерна под названием «Баллада о Бастере Скраггсе».

Кадр из к/ф «Железная хватка»
фото: Кадр из к/ф «Железная хватка»

Исполнительные продюсеры проекта ‒ Меган Эллисон и Сью Нейгл. «Мы невероятно рады выпавшему нам шансу поработать с Меган и Сью», ‒ заявили Коэны.

Детали сюжета и актёрский состав сериала не разглашаются. Известно лишь, что в истории будет переплетено шесть сюжетных линий. Примерная дата начала съёмок также неизвестна.

Итан и Джоэл Коэны известны по картинам «Большой Лебовски», «Старикам тут не место», «После прочтения сжечь», «Железная хватка». Последняя на данный момент картина братьев «Да здравствует Цезарь!» вышла на экраны в 2016 году.
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Рецензии:
«Да здравствует Цезарь!»
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Итан и Джоэл Коэны снимут свой первый сериал фотографии
Итан и Джоэл Коэны снимут свой первый сериал фотографии
Кадр из к/ф «Старикам тут не место»
Итан и Джоэл Коэны снимут свой первый сериал фотографии
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