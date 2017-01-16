Итан и Джоэл Коэны снимут свой первый сериал

Итан и ДжоэлКоэны объединяются с Annapurna Television для создания первого в своей карьере телесериала. Братья выступят режиссёрами, сценаристами и продюсерами многосерийного вестерна под названием «Баллада о Бастере Скраггсе».
фото: Кадр из к/ф «Железная хватка»
Исполнительные продюсеры проекта ‒ Меган Эллисон и Сью Нейгл. «Мы невероятно рады выпавшему нам шансу поработать с Меган и Сью», ‒ заявили Коэны.
Детали сюжета и актёрский состав сериала не разглашаются. Известно лишь, что в истории будет переплетено шесть сюжетных линий. Примерная дата начала съёмок также неизвестна.
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