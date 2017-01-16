Дэнни «Мачете» Трэхо снимет суровый док о самом себе

«Уголовник №1: Восхождение Дэнни Трэхо»
– так будет называться документальный фильм, который сам актёр
спродюсирует вместе с командой помощников. В режиссёрское кресло Дэнни взял Бретта Харви
, снявшего документальные картины «Культура употребления»
и «Союз»
, которые посвящены проблеме наркотиков.
Фильм расскажет всю правду о легендарном «Мачете»
: его наркоманской молодости, преступлениях, за которые он попал за решётку, и, собственно, о непростых годах в Холмсбургской тюрьме, где он провел 12
лет. Во время отсидки Дэнни
стал чемпионом по боксу штата Пенсильвания в категориях лёгкого и среднего веса и одновременно прошел программу реабилитации, что позволило ему выйти на свободу другим человеком и стать голливудской звездой. «Дэнни буквально пробоксировал себе дорогу от худшего к лучшему, из джунглей тюрьмы на красные дорожки»
, – говорит один из продюсеров фильма Адам Скорджи
.
В 1985
году Трэхо
дебютировал в фильме «Поезд-беглец» Андрея Кончаловского
, исполнив роль боксёра. Попал он на площадку случайно: приехал помогать наркозависимому актёру и вписался в массовку, изображающую группу заключённых, а после учил боксировать для роли звезду фильма Эрика Робертса
.
Премьера картины намечена на осень 2018
года.
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