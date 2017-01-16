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Дэнни «Мачете» Трэхо снимет суровый док о самом себе

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16 января 2017
«Уголовник №1: Восхождение Дэнни Трэхо» – так будет называться документальный фильм, который сам актёр спродюсирует вместе с командой помощников. В режиссёрское кресло Дэнни взял Бретта Харви, снявшего документальные картины «Культура употребления» и «Союз», которые посвящены проблеме наркотиков.

Дэнни «Мачете» Трэхо снимет суровый док о самом себе

Фильм расскажет всю правду о легендарном «Мачете»: его наркоманской молодости, преступлениях, за которые он попал за решётку, и, собственно, о непростых годах в Холмсбургской тюрьме, где он провел 12 лет. Во время отсидки Дэнни стал чемпионом по боксу штата Пенсильвания в категориях лёгкого и среднего веса и одновременно прошел программу реабилитации, что позволило ему выйти на свободу другим человеком и стать голливудской звездой. «Дэнни буквально пробоксировал себе дорогу от худшего к лучшему, из джунглей тюрьмы на красные дорожки», – говорит один из продюсеров фильма Адам Скорджи.

В 1985 году Трэхо дебютировал в фильме «Поезд-беглец» Андрея Кончаловского, исполнив роль боксёра. Попал он на площадку случайно: приехал помогать наркозависимому актёру и вписался в массовку, изображающую группу заключённых, а после учил боксировать для роли звезду фильма Эрика Робертса.

Премьера картины намечена на осень 2018 года.
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«Мачете убивает»
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Дэнни «Мачете» Трэхо снимет суровый док о самом себе фотографии
Дэнни «Мачете» Трэхо снимет суровый док о самом себе фотографии
Дэнни «Мачете» Трэхо снимет суровый док о самом себе фотографии
Дэнни «Мачете» Трэхо снимет суровый док о самом себе фотографии
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