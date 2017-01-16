Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Актрису на главную роль в фильме Empire V ищут в Интернете

16 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
16 января 2017
Создатели картины Empire V по одноимённой книге Виктора Пелевина объявили всероссийский кастинг на роль главной героини, сообщается на сайте проекта.

Актрису на главную роль в фильме Empire V ищут в Интернете

«В рамках проекта всем участницам предоставляется возможность получить роль Геры в новом фильме Виктора Гинзбурга. Конкурс будет проходить в несколько этапов. При помощи народного голосования будет выбрана девушка, которой предстоит встретиться в финальной битве с конкурсанткой, выбранной самим режиссёром», — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо получить задание от режиссёра, а также, представив себя в роли главной героини, загрузить три своих фотографии и «харизматичное видео».

Книга Empire V с подзаголовком «Повесть о настоящем сверхчеловеке» — история о том, как 19-летний безработный Роман Шторкин становится вампиром. Как сообщается, о планах экранизировать Empire V Гинзбург рассказывал ещё в 2011 году — тогда он говорил, что картина раздвинет рамки жанра фильмов о вампирах.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Empire V выйдет на экраны в 2017 году
Павел Табаков сыграет в экранизации романа Виктора Пелевина
персоны
Виктор ГинзбургВиктор Пелевин
фильмы
Empire V

фотографии >>
Актрису на главную роль в фильме Empire V ищут в Интернете фотографии
Актрису на главную роль в фильме Empire V ищут в Интернете фотографии
Актрису на главную роль в фильме Empire V ищут в Интернете фотографии
Актрису на главную роль в фильме Empire V ищут в Интернете фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.
Григорий Антоненко
13 января ушёл из жизни актёр Григорий Антоненко.

День рождения >>

Владас Багдонас
Елена Глазкова
Владлен Давыдов
Анастасия Клюева
Василий Лановой
Отар Мегвинетухуцеси
Олег Примогенов
Елизавета Солодова
Святослав Чирков
Жюльет Берто
Ришар Боринже
Кшиштоф Глёбиш
Рикардо Дарин
Ив Ламбрешт
Войцех Малайкат
Марилу Толо
все родившиеся 16 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью