Актрису на главную роль в фильме Empire V ищут в Интернете

Создатели картины Empire V
по одноимённой книге Виктора Пелевина
объявили всероссийский кастинг на роль главной героини, сообщается на сайте
проекта.
«В рамках проекта всем участницам предоставляется возможность получить роль Геры в новом фильме Виктора Гинзбурга. Конкурс будет проходить в несколько этапов. При помощи народного голосования будет выбрана девушка, которой предстоит встретиться в финальной битве с конкурсанткой, выбранной самим режиссёром»
, — говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе необходимо получить задание от режиссёра, а также, представив себя в роли главной героини, загрузить три своих фотографии и «харизматичное видео»
.
Книга Empire V
с подзаголовком «Повесть о настоящем сверхчеловеке»
— история о том, как 19
-летний безработный Роман Шторкин
становится вампиром. Как сообщается, о планах экранизировать Empire V Гинзбург
рассказывал ещё в 2011
году — тогда он говорил, что картина раздвинет рамки жанра фильмов о вампирах.
обсуждение >>