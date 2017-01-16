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Кэти Холмс присоединится к «Восьми подругам Оушена», Анна Винтур заглянет на огонёк

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Новости кино >>
16 января 2017
Актёрский состав фильма «Восемь подруг Оушена», спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена», продолжает пополняться новыми участниками. На этот раз к касту добавились телеведущий Джеймс Корден и Кэти Холмс.

Кэти Холмс присоединится к «Восьми подругам Оушена», Анна Винтур заглянет на огонёк

Грядущий фильм станет продолжением трилогии об авантюристах, но в центре сюжета будет находиться не Дэнни Оушен, а его сестра (Сандра Буллок), недавно освободившаяся из мест не столь отдалённых, и её женская команда. Правда, целью банды женщин станет не ограбление роскошного казино, а всего лишь кража драгоценного ожерелья, с помощью которого они смогут подставить зловещего галериста (Дамиан Льюис).

Режиссёром ленты выступает Гэри Росс («Голодные игры»). В касте также значатся Хелена Бонэм Картер, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Дакота Фэннинг, Рианна, Сара Полсон, Минди Калинг и Awkwafina. Камео-эпизоды получат Мэтт Дэймон, игравший в оригинальной трилогии Лайнуса Колдуэлла, а также главный редактор американской версии журнала Vogue Анна Винтур.

Российская премьера «Восьми подруг Оушена» состоится 21 июля 2018 года.
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фильмы
Голодные игрыОдиннадцать друзей Оушена

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Кэти Холмс присоединится к «Восьми подругам Оушена», Анна Винтур заглянет на огонёк фотографии
Кэти Холмс присоединится к «Восьми подругам Оушена», Анна Винтур заглянет на огонёк фотографии
Кэти Холмс присоединится к «Восьми подругам Оушена», Анна Винтур заглянет на огонёк фотографии
Кэти Холмс присоединится к «Восьми подругам Оушена», Анна Винтур заглянет на огонёк фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   16.01.2017 - 08:33
Вроде бы интересно, но всё мы помним "Охотников за приведениями". читать далее>>
Всего сообщений: 1
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