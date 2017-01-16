Кэти Холмс присоединится к «Восьми подругам Оушена», Анна Винтур заглянет на огонёк

Актёрский состав фильма «Восемь подруг Оушена»
, спин-оффа «Одиннадцати друзей Оушена»
, продолжает пополняться новыми участниками. На этот раз к касту добавились телеведущий Джеймс Корден
и Кэти Холмс
.
Грядущий фильм станет продолжением трилогии об авантюристах, но в центре сюжета будет находиться не Дэнни Оушен
, а его сестра (Сандра Буллок
), недавно освободившаяся из мест не столь отдалённых, и её женская команда. Правда, целью банды женщин станет не ограбление роскошного казино, а всего лишь кража драгоценного ожерелья, с помощью которого они смогут подставить зловещего галериста (Дамиан Льюис
).
Режиссёром ленты выступает Гэри Росс
(«Голодные игры»
). В касте также значатся Хелена Бонэм Картер
, Кейт Бланшетт
, Энн Хэтэуэй
, Дакота Фэннинг
, Рианна
, Сара Полсон
, Минди Калинг
и Awkwafina
. Камео-эпизоды получат Мэтт Дэймон
, игравший в оригинальной трилогии Лайнуса Колдуэлла
, а также главный редактор американской версии журнала Vogue Анна Винтур
.
Российская премьера «Восьми подруг Оушена»
состоится 21 июля 2018
года.
обсуждение >>