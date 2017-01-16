«Защитники» прорвались в виртуальную реальность

Российские кинематографисты последовали примеру Ридли Скотта
, создавшего VR-приложение к «Марсианину»
. Идеей знаменитого постановщика вдохновился Сарик Андреасян
.
В настоящий момент в аттракционах CinemaVR, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, посетителям предоставлена возможность окунуться в мир эпизодического экшена «Защитники VR»
. В первой части можно поиграть за Арсуса и Ксению на локации «Заброшенный завод», а во второй главе, которая должна выйти в феврале, игроки примерят на себя шкуры Хана и Лера в подземной лаборатории Куратова.
Стоимость билета — 350 рублей для одного человека и 650 для двоих. Игрокам пообещали «уникальные способности каждого героя»
, «ближнюю и дальнюю атаку героев»
, «красочные спецэффекты»
и «прохождение для двух игроков»
.
Кроме того, команда отечественного супергеройского боевика «Защитники»
опубликовала несколько постеров, рассчитанных на азиатский рынок.
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