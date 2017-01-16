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«Защитники» прорвались в виртуальную реальность

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Новости кино >>
16 января 2017
Российские кинематографисты последовали примеру Ридли Скотта, создавшего VR-приложение к «Марсианину». Идеей знаменитого постановщика вдохновился Сарик Андреасян.

«Защитники» прорвались в виртуальную реальность

В настоящий момент в аттракционах CinemaVR, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, посетителям предоставлена возможность окунуться в мир эпизодического экшена «Защитники VR». В первой части можно поиграть за Арсуса и Ксению на локации «Заброшенный завод», а во второй главе, которая должна выйти в феврале, игроки примерят на себя шкуры Хана и Лера в подземной лаборатории Куратова.

Стоимость билета — 350 рублей для одного человека и 650 для двоих. Игрокам пообещали «уникальные способности каждого героя», «ближнюю и дальнюю атаку героев», «красочные спецэффекты» и «прохождение для двух игроков».

Кроме того, команда отечественного супергеройского боевика «Защитники» опубликовала несколько постеров, рассчитанных на азиатский рынок.
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«Защитники» прорвались в виртуальную реальность фотографии
«Защитники» прорвались в виртуальную реальность фотографии
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