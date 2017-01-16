Apple займётся производством сериалов

Корпорация Apple
планирует заниматься изготовлением и трансляцией оригинальных художественных сериалов, а впоследствии и полнометражных фильмов. Компании, похоже, не даёт покоя успех таких популярных телешоу, как «Мир Дикого Запада»
(HBO) и «Очень странные дела»
(Netflix).
Согласно изданию The Wall Street Journal, уже несколько месяцев ведутся переговоры между представителями техногиганта и голливудскими продюсерами насчёт возможности совместного производства и приобретения прав на оригинальные художественные сериалы. Кроме того, идут поиски рекламщиков для продвижения нового контента.
По слухам, к концу этого года корпорация собирается предложить просмотр оригинального видеопродукта подписчикам своего потокового сервиса Apple Music. Предполагается, что расширение каталога за счёт эксклюзивного контента повысит конкурентоспособность сервиса, который благодаря нововведению будет выгодно отличаться от других музыкальных потоковых сервисов. Таким образом, гнаться за объёмами производства и уровнем вкладываемых средств топовых кабельных каналов и потоковых сервисов компания Apple не собирается, её цель — получить преимущество перед соперниками в уже изведанных водах.
Напомним, прежде Apple лишь спонсировала создание документального видео на музыкальную тематику и приобретала права на производство серии получасовых интервью, вдохновлённых рубрикой Carpool Karaoke в телешоу комика Джеймса Кордена The Late Late Show with James Corden
на CBS.
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