Эмилия Кларк поселилась в замке

Опубликованы фотографии со съёмочной площадки психологического триллера(Voice from the Stone) с Эмилией Кларк в главной роли.Фильм, основанный на одноименном романе итальянского писателя Сильвио Раффо, сочетает в себе черты драмы и детектива с элементами сверхъестественного.Действие разворачивается в Тоскане 1950-х годов в стенах старинного замка. Медсестра Верена ( Кларк ) приезжает сюда для того, чтобы помочь мальчику, пережившему смерть матери, и, в конце концов, сталкивается с духом умершей.Специально для картины певицаиз популярной группынаписала песню(Speak to Me). В российский прокатвыйдет