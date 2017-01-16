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Эмилия Кларк поселилась в замке

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Новости кино >>
16 января 2017
Опубликованы фотографии со съёмочной площадки психологического триллера Эрика Д. Хауэлла «Голос из камня» (Voice from the Stone) с Эмилией Кларк в главной роли.

Эмилия Кларк поселилась в замке

Фильм, основанный на одноименном романе итальянского писателя Сильвио Раффо, сочетает в себе черты драмы и детектива с элементами сверхъестественного.

Действие разворачивается в Тоскане 1950-х годов в стенах старинного замка. Медсестра Верена (Кларк) приезжает сюда для того, чтобы помочь мальчику, пережившему смерть матери, и, в конце концов, сталкивается с духом умершей.

Специально для картины певица Эми Ли из популярной группы Evanescence написала песню «Поговори со мной» (Speak to Me). В российский прокат «Голос из камня» выйдет 11 мая.
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Эмилия Кларк поселилась в замке фотографии
Эмилия Кларк поселилась в замке фотографии
Эмилия Кларк поселилась в замке фотографии
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№ 2
Lexx   16.01.2017 - 13:03
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№ 1
Ника Толмачева (Москва)   16.01.2017 - 12:27
Обожаю кхалиси из Игры Престолов. Самая талантливая и красивая актриса современности. Хочу быть на нее похожей. читать далее>>
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