Эмилия Кларк поселилась в замке

Опубликованы фотографии со съёмочной площадки психологического триллера Эрика Д. Хауэлла «Голос из камня»
(Voice from the Stone) с Эмилией Кларк
в главной роли.
Фильм, основанный на одноименном романе итальянского писателя Сильвио Раффо, сочетает в себе черты драмы и детектива с элементами сверхъестественного.
Действие разворачивается в Тоскане 1950-х годов в стенах старинного замка. Медсестра Верена (Кларк
) приезжает сюда для того, чтобы помочь мальчику, пережившему смерть матери, и, в конце концов, сталкивается с духом умершей.
Специально для картины певица Эми Ли
из популярной группы Evanescence
написала песню «Поговори со мной»
(Speak to Me). В российский прокат «Голос из камня»
выйдет 11 мая
.
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