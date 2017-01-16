«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона

FX продлил «Американскую историю ужасов»
не только на седьмой сезон, но и на восьмой и девятый, - настолько руководство кабельного канала довольно рейтингами проекта и уверено в неисчерпаемости фантазии бессменных авторов телеантологии Райана Мёрфи
и Брэда Фальчука
.
Джон Ландграф
, глава FX: «"Американская история ужасов" начала революцию в жанре современного мини-сериала, и как свидетельствует последняя вышедшая часть "Роанок", она остаётся такой же актуальной, как и во времена первого сезона, потрясшего публику шесть лет назад. Каждая новая глава — это культурное событие, которое зрители любят за новые повороты в сценарии, художественных приёмах, стиле и актёрской игре».
По традиции, сюжет и часть актёрского состава седьмого сезона пока держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что действие развернётся в современном мире, а в кастинг-лист зачислены Сара Полсон
и Эван Питерс
.
За производство сериала отвечает студия 20th Century Fox TV. Премьера нового сезона «Американской истории ужасов»
состоится во второй половине 2017-го.
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