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«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона

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Новости кино >>
16 января 2017
FX продлил «Американскую историю ужасов» не только на седьмой сезон, но и на восьмой и девятый, - настолько руководство кабельного канала довольно рейтингами проекта и уверено в неисчерпаемости фантазии бессменных авторов телеантологии Райана Мёрфи и Брэда Фальчука.

«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона

Джон Ландграф, глава FX: «"Американская история ужасов" начала революцию в жанре современного мини-сериала, и как свидетельствует последняя вышедшая часть "Роанок", она остаётся такой же актуальной, как и во времена первого сезона, потрясшего публику шесть лет назад. Каждая новая глава — это культурное событие, которое зрители любят за новые повороты в сценарии, художественных приёмах, стиле и актёрской игре».

По традиции, сюжет и часть актёрского состава седьмого сезона пока держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что действие развернётся в современном мире, а в кастинг-лист зачислены Сара Полсон и Эван Питерс.

За производство сериала отвечает студия 20th Century Fox TV. Премьера нового сезона «Американской истории ужасов» состоится во второй половине 2017-го.
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«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона фотографии
«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона фотографии
«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона фотографии
«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона фотографии
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