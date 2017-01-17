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«Марс Медиа» первой в России добилась скидки на съёмки

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17 января 2017
«Марс Медиа» станет первой отечественной кинокомпанией, которая может получить рибейт за производство проекта на территории Приморского края.

«Марс Медиа» первой в России добилась скидки на съёмки

«В ноябре 2016 года по инициативе губернатора Владимира Миклушевского Приморский край стал первым регионом страны, который ввёл систему рибейтов. По ней до 15% затрат съёмочных групп на кинопроизводство на территории края будут компенсироваться из регионального бюджета», – говорится в сообщении пресс-службы региона.

Компенсации будут производиться до 31 января. В бюджете Приморского края на эти цели заложены 5 миллионов рублей.

Осенью прошлого года «Марс Медиа» снимала во Владивостоке картину «На районе» с участием Данилы Козловского. Съёмочная группа может рассчитывать на компенсацию части затрат на проживание, переезды и другие сервисы. Точная сумма рибейта на производство этой ленты со стороны региона станет известна после проверки конкурсной комиссией финансовых документов, предоставленных кинокомпанией.
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