«Марс Медиа» первой в России добилась скидки на съёмки

«Марс Медиа»
станет первой отечественной кинокомпанией, которая может получить рибейт за производство проекта на территории Приморского края.
«В ноябре 2016 года по инициативе губернатора Владимира Миклушевского Приморский край стал первым регионом страны, который ввёл систему рибейтов. По ней до 15% затрат съёмочных групп на кинопроизводство на территории края будут компенсироваться из регионального бюджета», –
говорится в сообщении пресс-службы региона.
Компенсации будут производиться до 31 января
. В бюджете Приморского края на эти цели заложены 5
миллионов рублей.
Осенью прошлого года «Марс Медиа» снимала во Владивостоке картину «На районе»
с участием Данилы Козловского
. Съёмочная группа может рассчитывать на компенсацию части затрат на проживание, переезды и другие сервисы. Точная сумма рибейта на производство этой ленты со стороны региона станет известна после проверки конкурсной комиссией финансовых документов, предоставленных кинокомпанией.
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