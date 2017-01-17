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Первый канал обвинил хакеров в похищении «Шерлока»

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17 января 2017
Первый канал приступил к расследованию утечки в Сеть Интернет дублированного на русский язык финального эпизода четвёртого сезона «Шерлока». Российский вещатель работает в тесной связке с правообладателем проекта, британской корпорацией BBC.

Первый канал обвинил хакеров в похищении «Шерлока»

Нелегальная, но уже дублированная копия серии «Последнее дело» в формате Full HD и с русифицированной графикой появилась во Всемирной паутине в субботу, 14 января, за день до своей официальной премьеры в России и Великобритании.

По словам представителя Первого канала Ларисы Крымовой, «по предварительной версии, причиной утечки была хакерская атака».

Подразделение корпорации BBC Worldwide, которое занимается продажей контента за рубеж, также начало расследование инцидента, в том числе версии преднамеренного «слива» проекта в Интернет. Некоторые аналитики в британской прессе высказали предположение, что эпизод мог попасть в Сеть целенаправленно, чтобы «навредить» корпорации.
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Первый канал обвинил хакеров в похищении «Шерлока» фотографии
Первый канал обвинил хакеров в похищении «Шерлока» фотографии
Первый канал обвинил хакеров в похищении «Шерлока» фотографии
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