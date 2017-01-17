Первый канал обвинил хакеров в похищении «Шерлока»

Первый канал
приступил к расследованию утечки в Сеть Интернет дублированного на русский язык финального эпизода четвёртого сезона «Шерлока»
. Российский вещатель работает в тесной связке с правообладателем проекта, британской корпорацией BBC
.
Нелегальная, но уже дублированная копия серии «Последнее дело»
в формате Full HD и с русифицированной графикой появилась во Всемирной паутине в субботу, 14 января
, за день до своей официальной премьеры в России и Великобритании.
По словам представителя Первого канала Ларисы Крымовой
, «по предварительной версии, причиной утечки была хакерская атака»
.
Подразделение корпорации BBC Worldwide
, которое занимается продажей контента за рубеж, также начало расследование инцидента, в том числе версии преднамеренного «слива»
проекта в Интернет. Некоторые аналитики в британской прессе высказали предположение, что эпизод мог попасть в Сеть целенаправленно, чтобы «навредить»
корпорации.
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