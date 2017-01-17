Джеймс Кэмерон расскажет про историю научной фантастики

Джеймс Кэмерон
планирует снять документальный сериал об истории научной фантастики.
В новом проекте создатель первых «Терминаторов»
, «Чужих»
и «Аватара»
расскажет о главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений.
По словам режиссёра, в детстве он постоянно пересматривал фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея»
: «Эта картина вдохновила меня стать режиссёром. Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал фильм».
В своём проекте Кэмерон
намерен ответить на главные вопросы, которые поднимает жанр научной фантастики.
Премьера документального сериала под рабочим названием «История научной фантастики от Джеймса Кэмерона»
(James Cameron’s Story of Science Fiction) намечена на 2018 год. Он будет состоять из 6
эпизодов продолжительностью в час.
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