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Дакота Фэннинг станет секретаршей

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17 января 2017
Дакота Фэннинг сыграет главную женскую роль в телевизионном психологическом триллере «Алиенист».

Дакота Фэннинг станет секретаршей

В сериале, основанном на одноимённом романе-бестселлере Калеба Карра, пойдёт рассказ о Нью-Йорке 1896 года. Полиция сбилась с ног в поисках неуловимого серийного убийцы из городских трущоб, где то и дело находят обезображенные трупы мальчиков. Комиссар полиции Теодор Рузвельт привлекает к расследованию криминального психолога-алиениста Ласло Крайцлера (Даниэль Брюль) и его хорошего приятеля — газетного репортёра Джона Мура (Люк Эванс). Фэннинг достался образ Сары Говард — молодой секретарши из полицейского участка Рузвельта, мечтающей стать первой женщиной-детективом в Нью-Йорке.

Режиссёрское кресло проекта, сценарий к которому написал Кэри Фукунага («Настоящий детектив»), займёт Якоб Вербрюгген («Карточный домик»). Оба числятся также исполнительными продюсерами наряду с Эриком Ротом, Хоссейном Амини, Стивом Голином и Розали Сведлин.

За производство отвечают Anonymous Content, Paramount TV и Turner’s Studio T. Съёмки стартуют через пару месяцев в Будапеште, а премьера состоится на кабельном канале TNT в этом году.
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Дакота Фэннинг станет секретаршей фотографии
Дакота Фэннинг станет секретаршей фотографии
Дакота Фэннинг станет секретаршей фотографии
Дакота Фэннинг станет секретаршей фотографии
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