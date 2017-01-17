Дакота Фэннинг станет секретаршей

Дакота Фэннинг
сыграет главную женскую роль в телевизионном психологическом триллере «Алиенист»
.
В сериале, основанном на одноимённом романе-бестселлере Калеба Карра, пойдёт рассказ о Нью-Йорке 1896 года. Полиция сбилась с ног в поисках неуловимого серийного убийцы из городских трущоб, где то и дело находят обезображенные трупы мальчиков. Комиссар полиции Теодор Рузвельт привлекает к расследованию криминального психолога-алиениста Ласло Крайцлера (Даниэль Брюль
) и его хорошего приятеля — газетного репортёра Джона Мура (Люк Эванс
). Фэннинг
достался образ Сары Говард — молодой секретарши из полицейского участка Рузвельта, мечтающей стать первой женщиной-детективом в Нью-Йорке.
Режиссёрское кресло проекта, сценарий к которому написал Кэри Фукунага
(«Настоящий детектив»
), займёт Якоб Вербрюгген
(«Карточный домик»
). Оба числятся также исполнительными продюсерами наряду с Эриком Ротом
, Хоссейном Амини
, Стивом Голином
и Розали Сведлин
.
За производство отвечают Anonymous Content, Paramount TV и Turner’s Studio T. Съёмки стартуют через пару месяцев в Будапеште, а премьера состоится на кабельном канале TNT в этом году.
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