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Российские фильмы включены в спецпрограмму Берлинале

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Новости кино >>
17 января 2017
В специальную программу NATIVe 67-го Берлинского международного кинофестиваля войдут три документальных и один короткометражный фильм российских режиссёров.

«Книга тундры: повесть о Вувукае, маленьком камне»

Упомянутая спецпрограмма в 2017 году будет посвящена кинематографу, созданному представителями коренного населения крайнего Севера. Россию в данной рубрике будут представлять неигровые картины «24 снега» Михаила Барынина, «Книга тундры: повесть о Вувукае, маленьком камне» Алексея Вахрушева и «Бог Джохогой» Сергея Потапова.

В рамках NATIVe также будет показан короткометражный фильм Прокопия Ноговицына «Мальчик и озеро».

В основном конкурсе заявленных российских картин нет.
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«24 снега»
«24 снега»
«Книга тундры: повесть о Вувукае, маленьком камне»
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   17.01.2017 - 15:56
Что? И даже Викинга с Козловским не взяли? Как же так? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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