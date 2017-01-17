Российские фильмы включены в спецпрограмму Берлинале

В специальную программу NATIVe 67-го Берлинского международного кинофестиваля
войдут три документальных и один короткометражный фильм российских режиссёров.
Упомянутая спецпрограмма в 2017 году будет посвящена кинематографу, созданному представителями коренного населения крайнего Севера. Россию в данной рубрике будут представлять неигровые картины «24 снега» Михаила Барынина
, «Книга тундры: повесть о Вувукае, маленьком камне» Алексея Вахрушева
и «Бог Джохогой» Сергея Потапова
.
В рамках NATIVe
также будет показан короткометражный фильм Прокопия Ноговицына «Мальчик и озеро»
.
В основном конкурсе заявленных российских картин нет.
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