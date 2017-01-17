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Опубликован трейлер фильма «Гиппопотам»

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Новости кино >>
17 января 2017
Опубликован трейлер фильма «Гиппопотам», чья премьера состоялась в минувшие выходные на кинофестивале в Палм-Спрингс.



Это экранизация одноимённой книги 1994 года небезызвестного комика Стивена Фрая. В режиссерском кресле картины - Джон Дженкс.

По сюжету Теду Уоллису (по прозвищу Гиппопотам), стареющему развратнику и пьянице, нерадивому мужу, вышвырнутому из газеты за очередную оскорбительную выходку, крестница Джейн предлагает провести негласное расследование в аристократической усадьбе, принадлежащей его школьному приятелю. Тед соглашается, потому что ему обещано много денег, а, кроме того, старое поместье славится большими запасами виски. Но его задача оказывается гораздо сложнее, чем он предполагал…

Актёрский ансамбль ленты состоит из таких имён, как Роджер Аллам, Мэттью Модайн, Фиона Шоу и Эмили Беррингтон.
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Опубликован трейлер фильма «Гиппопотам» фотографии
Опубликован трейлер фильма «Гиппопотам» фотографии
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