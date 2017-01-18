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В Госдуме хотят запретить прерывать фильмы рекламой

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Новости кино >>
18 января 2017
Глава комитета Государственной Думы по культуре Станислав Говорухин внёс на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий прерывать телетрансляцию фильмов на показ рекламы без разрешения правообладателя, - даже с разрешением общая длительность рекламы не сможет превышать две минуты. Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О государственной поддержке кинематографии» и «О рекламе».

Станислав Говорухин

«Проектом федерального закона предлагается внести… и разрешить распространение рекламы только непосредственно до демонстрации или после демонстрации кинофильма на телеканале...
Чтобы показывать рекламу во время демонстрации кинофильма, телеканалу потребуется согласие правообладателя, при этом предлагается установить, что длительность рекламы во время демонстрации кинофильма не может превышать двух минут при обязательном условии предварительного информирования о последующей трансляции рекламы», — говорится в пояснительной записке.

Ещё одной проблемой в области показа кинокартин по телевидению Говорухин считает ускоренную промотку титров, их показ в режиме «полиэкрана», а то и вовсе их отсутствие: «В результате у зрителей отсутствует возможность получить информацию о том, какие актёры снимались в кинофильме, кто участвовал в создании музыкального сопровождения к кинофильму и другую информацию о кинофильме».

По словам режиссёра, в таком случае при использовании музыкального сопровождения титров авторы музыки лишаются права на предусмотренное Гражданским кодексом авторское вознаграждение за использование музыки:
«Для решения указанной проблемы законопроектом предлагается дать право телеканалам сокращать заключительные титры только в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области кинематографии, а в случае наложения музыкального сопровождения на титры кинофильма — только при наличии согласия автора музыкального произведения».
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В Госдуме хотят запретить прерывать фильмы рекламой фотографии
В Госдуме хотят запретить прерывать фильмы рекламой фотографии
В Госдуме хотят запретить прерывать фильмы рекламой фотографии
В Госдуме хотят запретить прерывать фильмы рекламой фотографии
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