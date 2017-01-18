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В библиотеке обнаружили письмо Орсона Уэллса 1953 года

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18 января 2017
В одной из книг библиотеки Lilly Университета Индианы было найдено письмо Орсона Уэллса, доказывающее, что во время путешествия по Европе в 50-х годах прошлого века он работал над несколькими проектами. Послание Уэллса, состоящее из двух страниц, нашла специалист библиотеки Лиана Микер в романе Уита Мастерсона «Печать зла», на основе которого была снята одноимённая картина. «Это было совершенно случайно. Я просто перебирала книги», - признаётся сама Микер.

В библиотеке обнаружили письмо Орсона Уэллса 1953 года

Эксперты выяснили, что письмо было написано 11 марта 1953 года и адресовано старинному другу Уэллса колумнисту Леонарду Лайонсу. В нём создатель «Гражданина Кейна» просит Лайонса разместить рецензию на итальянскую комедию «Человек, зверь и добродетель», в которой ему довелось сыграть вместе с Тото, а также рассказывает о том, что кинокомпания United Artists займётся дистрибуцией его ленты «Отелло». Кроме того Уэллс рассказывает о том, что Лоуренс Оливье попросил его сыграть вместе с ним в фильме по сценарию Бриджет Боланд.

Ещё одним возможным проектом знаменитого режиссёра и актёра могла стать постановка «Моби Дика» Германа Мелвилла. Уэллс хотел начать реализацию задуманного в Лондоне, а затем переместить действие в Нью-Йорк: «У меня очень серьёзные намерения. Провинциальные английские города могут идеально подойти для этого представления». По задумке постановщика, его спектакль должен был походить на постановку Энди Кауфмана «Великий Гэтсби».

В результате, фильм Боланд вышел в 1956 году под названием «Пленник», но ни ни Уэллс, ни Оливье в нём не сыграли. А «Моби Дик» был представлен Орсоном Уэллсом на суд зрителей в 1955 году в одном из лондонских театров.
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фотографии >>
В библиотеке обнаружили письмо Орсона Уэллса 1953 года фотографии
В библиотеке обнаружили письмо Орсона Уэллса 1953 года фотографии
В библиотеке обнаружили письмо Орсона Уэллса 1953 года фотографии
В библиотеке обнаружили письмо Орсона Уэллса 1953 года фотографии
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