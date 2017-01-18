В библиотеке обнаружили письмо Орсона Уэллса 1953 года

В одной из книг библиотеки Lilly Университета Индианы было найдено письмо Орсона Уэллса
, доказывающее, что во время путешествия по Европе в 50-х годах прошлого века он работал над несколькими проектами. Послание Уэллса, состоящее из двух страниц, нашла специалист библиотеки Лиана Микер
в романе Уита Мастерсона «Печать зла»
, на основе которого была снята одноимённая картина. «Это было совершенно случайно. Я просто перебирала книги»
, - признаётся сама Микер
.
Эксперты выяснили, что письмо было написано 11 марта 1953
года и адресовано старинному другу Уэллса
колумнисту Леонарду Лайонсу
. В нём создатель «Гражданина Кейна»
просит Лайонса разместить рецензию на итальянскую комедию «Человек, зверь и добродетель»
, в которой ему довелось сыграть вместе с Тото
, а также рассказывает о том, что кинокомпания United Artists займётся дистрибуцией его ленты «Отелло»
. Кроме того Уэллс
рассказывает о том, что Лоуренс Оливье
попросил его сыграть вместе с ним в фильме по сценарию Бриджет Боланд
.
Ещё одним возможным проектом знаменитого режиссёра и актёра могла стать постановка «Моби Дика» Германа Мелвилла
. Уэллс хотел начать реализацию задуманного в Лондоне, а затем переместить действие в Нью-Йорк: «У меня очень серьёзные намерения. Провинциальные английские города могут идеально подойти для этого представления».
По задумке постановщика, его спектакль должен был походить на постановку Энди Кауфмана «Великий Гэтсби»
.
В результате, фильм Боланд
вышел в 1956 году под названием «Пленник»
, но ни ни Уэллс, ни Оливье
в нём не сыграли. А «Моби Дик» был представлен Орсоном Уэллсом
на суд зрителей в 1955 году в одном из лондонских театров.
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