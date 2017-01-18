М. Найт Шьямалан заинтересовался «Очень странными делами»

М. Найт Шьямалан
, которому довелось поработать над телепроектом «Сосны»
, может вновь принять участие в создании сериалов. Режиссёр хочет снять эпизод «Очень странных дел»
.
Шьямалану
понравилось сотрудничество с шоураннерами сериала Мэттом
и Россом Дафферами
, и он надеется дальше продолжить с ними совместную работу: «Мои ребята, которые создали "Очень странные дела", а также "Сосны", недавно были у меня дома, и я так и сказал им: "Вы можете снова нанять меня!"».
Во втором сезоне, который будет состоять из 9
серий, действие развернётся в 1984 году. Ноа Шнапп
, Джо Киири
и Милли Бобби Браун
вернутся к своим ролям. В сериале также сыграют Сэди Синк
, Дакр Монтгомери
, Линнеа Бертелсен
, Шон Остин
и Пол Райзер
.
Премьера запланирована на Netflix в этом году.
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