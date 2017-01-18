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М. Найт Шьямалан заинтересовался «Очень странными делами»

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Новости кино >>
18 января 2017
М. Найт Шьямалан, которому довелось поработать над телепроектом «Сосны», может вновь принять участие в создании сериалов. Режиссёр хочет снять эпизод «Очень странных дел».

М. Найт Шьямалан заинтересовался «Очень странными делами»

Шьямалану понравилось сотрудничество с шоураннерами сериала Мэттом и Россом Дафферами, и он надеется дальше продолжить с ними совместную работу: «Мои ребята, которые создали "Очень странные дела", а также "Сосны", недавно были у меня дома, и я так и сказал им: "Вы можете снова нанять меня!"».

Во втором сезоне, который будет состоять из 9 серий, действие развернётся в 1984 году. Ноа Шнапп, Джо Киири и Милли Бобби Браун вернутся к своим ролям. В сериале также сыграют Сэди Синк, Дакр Монтгомери, Линнеа Бертелсен, Шон Остин и Пол Райзер.

Премьера запланирована на Netflix в этом году.
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