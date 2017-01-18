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Юбилей Такеши Китано

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Новости кино >>
18 января 2017
Сегодня, 18 января, отмечает своё 70-летие известный японский актёр, режиссёр, комик, художник, писатель, поэт, ведущий, создатель компьютерных игр и профессор магистратуры изобразительных искусств Токийского национального университета изобразительного искусства и музыки Такеши Китано.

Юбилей Такеши Китано

Мастер родился 18 января 1947 года в Токио. Юные годы провёл в окрестностях Асакусы. Прежде чем заняться актёрством Такеши успел поработать лифтёром, привратником и официантом. Учился в Токийском университете Мейджи. В 1971 году со своим партнёром Киёки Конеко создал комик-дуэт «Два Бита», позднее взял псевдоним Beat Takeshi в память о начале актёрской карьеры. Дуэт постепенно становится популярным, в 1976 году артистов приглашают на телевидение и вскоре комики становятся суперпопулярными в Японии.

В кино дебютировал в 1983 году, когда Нагиса Осима пригласил его на роль сержанта Гэнго Хары в картине «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Помимо этой ленты, Китано также можно увидеть в фильмах «Джонни-мнемоник», «Табу», дилогии «Королевская битва» и, конечно же, в его собственных кинолентах. В 2017 году выйдет «Призрак в доспехах» с участием юбиляра. В 2016-м он также засветился в видеоигре Yakuza 6.

В 1989 году Китано дебютировал в качестве режиссёра, сняв японский ремейк «Грязного Гарри» под названием «Жестокий полицейский». С тех пор вышло ещё 17 его режиссёрских работ, некоторые из них были заслуженно отмечены престижными призами. В частности, «Фейерверк» получил награду Венецианского кинофестиваля за режиссуру, а «Кикуджиро» достался Приз ФИПРЕССИ на Каннском биеннале.
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Юбилей Такеши Китано фотографии
Юбилей Такеши Китано фотографии
Юбилей Такеши Китано фотографии
В фильме «Жестокий полицейский»
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