Юбилей Такеши Китано

Сегодня, 18 января
, отмечает своё 70
-летие известный японский актёр, режиссёр, комик, художник, писатель, поэт, ведущий, создатель компьютерных игр и профессор магистратуры изобразительных искусств Токийского национального университета изобразительного искусства и музыки Такеши Китано
.
Мастер родился 18 января 1947
года в Токио. Юные годы провёл в окрестностях Асакусы. Прежде чем заняться актёрством Такеши
успел поработать лифтёром, привратником и официантом. Учился в Токийском университете Мейджи. В 1971 году со своим партнёром Киёки Конеко
создал комик-дуэт «Два Бита»
, позднее взял псевдоним Beat Takeshi
в память о начале актёрской карьеры. Дуэт постепенно становится популярным, в 1976 году артистов приглашают на телевидение и вскоре комики становятся суперпопулярными в Японии.
В кино дебютировал в 1983 году, когда Нагиса Осима
пригласил его на роль сержанта Гэнго Хары в картине «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс»
. Помимо этой ленты, Китано также можно увидеть в фильмах «Джонни-мнемоник»
, «Табу»
, дилогии «Королевская битва»
и, конечно же, в его собственных кинолентах. В 2017 году выйдет «Призрак в доспехах»
с участием юбиляра. В 2016-м он также засветился в видеоигре Yakuza 6
.
В 1989 году Китано
дебютировал в качестве режиссёра, сняв японский ремейк «Грязного Гарри»
под названием «Жестокий полицейский»
. С тех пор вышло ещё 17
его режиссёрских работ, некоторые из них были заслуженно отмечены престижными призами. В частности, «Фейерверк»
получил награду Венецианского кинофестиваля за режиссуру, а «Кикуджиро»
достался Приз ФИПРЕССИ на Каннском биеннале.
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