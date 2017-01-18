Джессика Бил задержится на телевидении

Кабельному каналу USA приглянулся пилотный эпизод проекта-антологии «Грешница»
до такой степени, что он дал добро на съёмки полного первого сезона криминального триллера с Джессикой Бил
и Биллом Пуллманом
в главных ролях.
В экранизации одноимённого романа Петры Хаммесфар
пойдёт речь о молодой матери (Бил
), которая однажды в приступе необъяснимой ярости совершает публичный акт агрессии и, к собственному ужасу, не в состоянии объяснить причины своего странного поведения. Следователь (Пуллман
), взявшийся разобраться в инциденте, полон решимости выяснить скрытые мотивы главной героини, которые связаны с тёмными тайнами её запутанного прошлого.
Бил не только исполняет одну из ключевых ролей, она также является исполнительным продюсером сериала вместе с режиссёром пилота Антонио Кампосом
и его сценаристом Дереком Саймондсом
(«Клуб жён астронавтов»
).
За производство отвечает Universal Cable Productions.
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