«Сандэнс-2017» приступает к работе

Сегодня, 19 января
, в городе Парк Сити (штат Юта) начинает свою работу фестиваль независимого кино «Сандэнс»
. В программе смотра, который продлится до 29 января
, – новые провокационные инди-фильмы из 32
стран мира, отобранных среди 13782
заявок. Среди них – 37
лент, снятых режиссёрами-дебютантами, и 98
мировых премьер. За звание лучшего американского игрового фильма поборются 16
картин, а в международном конкурсе представлены 12
работ.
Роберт Редфорд, президент кинофестиваля: «Черпая вдохновение из страсти и хаоса креативности, независимые кинематографисты принимают новые и неожиданные творческие решения, создавая поистине уникальные работы. Программа этого года демонстрирует, как фильмы могут объединять людей со всего мира».
Среди работ, заявленных и принятых на фестиваль, присутствуют такие картины, как «Беатрис за ужином»
с Сальмой Хайек
и Джоном Литгоу
в главных ролях, «Прежде, чем я упаду»
с Зои Дойч
, «Открытие»
с Руни Мара
и Робертом Редфордом
, «Последнее слово»
с Ширли Маклэйн
и Амандой Сейфред
, «Король польки»
с Джеком Блэком
, «Где Кайра?»
с Мишель Пфайффер
и Кифером Сазерлендом, «Уилсон»
с участием Вуди Харрельсона
и Лоры Дерн
, «Река ветров» Тая Шеридана
с Джереми Реннером
, Элизабет Олсен
и Джоном Бернталом
, «Манифест»
с Кейт Бланшетт
и «Бунтарь во ржи»
с Николасом Холтом
, Кевином Спейси
и Сарой Полсон
. С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля
.
Российских лент в этом году в программе «Сандэнса»
нет.
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