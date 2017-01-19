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«Сандэнс-2017» приступает к работе

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Новости кино >>
19 января 2017
Сегодня, 19 января, в городе Парк Сити (штат Юта) начинает свою работу фестиваль независимого кино «Сандэнс». В программе смотра, который продлится до 29 января, – новые провокационные инди-фильмы из 32 стран мира, отобранных среди 13782 заявок. Среди них – 37 лент, снятых режиссёрами-дебютантами, и 98 мировых премьер. За звание лучшего американского игрового фильма поборются 16 картин, а в международном конкурсе представлены 12 работ.

«Открытие»

Роберт Редфорд, президент кинофестиваля: «Черпая вдохновение из страсти и хаоса креативности, независимые кинематографисты принимают новые и неожиданные творческие решения, создавая поистине уникальные работы. Программа этого года демонстрирует, как фильмы могут объединять людей со всего мира».

Среди работ, заявленных и принятых на фестиваль, присутствуют такие картины, как «Беатрис за ужином» с Сальмой Хайек и Джоном Литгоу в главных ролях, «Прежде, чем я упаду» с Зои Дойч, «Открытие» с Руни Мара и Робертом Редфордом, «Последнее слово» с Ширли Маклэйн и Амандой Сейфред, «Король польки» с Джеком Блэком, «Где Кайра?» с Мишель Пфайффер и Кифером Сазерлендом, «Уилсон» с участием Вуди Харрельсона и Лоры Дерн, «Река ветров» Тая Шеридана с Джереми Реннером, Элизабет Олсен и Джоном Бернталом, «Манифест» с Кейт Бланшетт и «Бунтарь во ржи» с Николасом Холтом, Кевином Спейси и Сарой Полсон. С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Российских лент в этом году в программе «Сандэнса» нет.
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фотографии >>
«Сандэнс-2017» приступает к работе фотографии
«Сандэнс-2017» приступает к работе фотографии
«Беатрис за ужином»
«Бунтарь во ржи»
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