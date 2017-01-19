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Джек Николсон не будет больше сниматься в кино

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19 января 2017
Согласно Питеру Фонде, его друг Джек Николсон завершил карьеру киноактёра.

Джек Николсон не будет больше сниматься в кино

Питер Фонда: «Я думаю, что он, в общем, выходит на пенсию. Не хочу говорить за него, но он сделал большую работу, и в финансовом плане у него всё в порядке. О причине такого решения я ничего не знаю».

За свою 60-летнюю карьеру 79-летнему Николсону довелось сняться в 70 картинах, среди которых такие шедевры, как «Беспечный ездок», «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Китайский квартал», «Отступники» и другие ленты. В качестве режиссёра он поставил 4 фильма.

В последний раз актёра можно было видеть на большом экране в комедии «Как знать...» с участием Риз Уизерспун, Пола Радда и Оуэна Уилсона, которая вышла на экраны в декабре 2010 года.
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Рецензии:
«Как знать...»
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Беспечный ездокКак знать...Китайский кварталОтступникиПролетая над гнездом кукушкиСияние

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Джек Николсон не будет больше сниматься в кино фотографии
Джек Николсон не будет больше сниматься в кино фотографии
Джек Николсон не будет больше сниматься в кино фотографии
Джек Николсон не будет больше сниматься в кино фотографии
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