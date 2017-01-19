Джек Николсон не будет больше сниматься в кино

Согласно Питеру Фонде
, его друг Джек Николсон
завершил карьеру киноактёра.
Питер Фонда: «Я думаю, что он, в общем, выходит на пенсию. Не хочу говорить за него, но он сделал большую работу, и в финансовом плане у него всё в порядке. О причине такого решения я ничего не знаю».
За свою 60
-летнюю карьеру 79
-летнему Николсону
довелось сняться в 70
картинах, среди которых такие шедевры, как «Беспечный ездок»
, «Пролетая над гнездом кукушки»
, «Сияние»
, «Китайский квартал»
, «Отступники»
и другие ленты. В качестве режиссёра он поставил 4
фильма.
В последний раз актёра можно было видеть на большом экране в комедии «Как знать...»
с участием Риз Уизерспун
, Пола Радда
и Оуэна Уилсона
, которая вышла на экраны в декабре 2010
года.
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